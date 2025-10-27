Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин разрешил уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол - 27.10.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол
Путин разрешил уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол - 27.10.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:52+0300
2025-10-27T15:52+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с законом, вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также оборудования для их производства фиксируются на фото и видео, опечатываются на период проведения необходимых исследований. После получения результатов экспертизы по решению суда метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются или перерабатываются в порядке, установленном правительством РФ. Оборудование для производства продукции с использованием метанола или метанолсодержащих жидкостей направляется на утилизацию. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
15:52 27.10.2025
 
Путин разрешил уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол

Путин подписал закон об уничтожении изъятого из незаконного оборота метанола

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также оборудования для их производства фиксируются на фото и видео, опечатываются на период проведения необходимых исследований.
После получения результатов экспертизы по решению суда метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются или перерабатываются в порядке, установленном правительством РФ. Оборудование для производства продукции с использованием метанола или метанолсодержащих жидкостей направляется на утилизацию.
Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Путин подписал закон о регулировании оборота метанола
23 мая, 14:47
 
Заголовок открываемого материала