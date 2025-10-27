https://1prime.ru/20251027/metanol-863981382.html
Путин разрешил уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол
2025-10-27T15:52+0300
происшествия
бизнес
рф
владимир путин
метанол
россия
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с законом, вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также оборудования для их производства фиксируются на фото и видео, опечатываются на период проведения необходимых исследований. После получения результатов экспертизы по решению суда метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются или перерабатываются в порядке, установленном правительством РФ. Оборудование для производства продукции с использованием метанола или метанолсодержащих жидкостей направляется на утилизацию. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
