Власти Австралии подали в суд на Microsoft

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала в суд на Microsoft за введение в заблуждение 2,7 миллиона австралийцев относительно подписок на продукты компании, сообщает пресс-служба организации. Как утверждает ACCC, с 31 октября 2024 года компания Microsoft сообщала подписчикам тарифов "Microsoft 365 персональный" и "Microsoft 365 для семьи" с возможностью автоматического продления, что для сохранения подписки им необходимо согласиться на интеграцию Copilot и платить за свою лицензию больше или же отказаться от подписки. По сообщению ACCC, предоставленная подписчикам информация "была ложной или вводящей в заблуждение, поскольку существовал третий вариант (продления подписки - ред.), нераскрытый компанией Microsoft, - классические тарифы "Microsoft 365 персональный" и "Microsoft 365 для семьи", позволяющие подписчикам сохранять функции своего текущего тарифного плана без Copilot по прежней более низкой цене". "Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей начала разбирательства в федеральном суде против Microsoft Australia и ее материнской компании Microsoft Corporation по обвинению во введении в заблуждение около 2,7 миллиона австралийских клиентов при информировании о вариантах подписки и повышении цен после интеграции своего AI-ассистента Copilot в тарифные планы подписки Microsoft 365",- говорится в сообщении ACCC, опубликованном в понедельник. Как утверждают в австралийском ведомстве, компания Microsoft намеренно не упоминала о существовании классических тарифных планов, чтобы увеличить количество подписчиков более дорогих тарифов с Copilot. "Миллионы австралийских потребителей, введенных в заблуждение компанией Microsoft относительно доступности классических тарифных планов, могли понести финансовые убытки из-за автоматического продления своих подписок с интеграцией Copilot по более высокой цене",- сообщила ACCC. После интеграции Copilot годовая стоимость подписки на тариф "Microsoft 365 персональный" выросла на 45% - со 109 до 159 долларов, а цена подписки на тарифный план "Microsoft 365 для семьи" выросла на 29% - со 139 до 179 долларов. ACCC намерена добиться возмещения ущерба австралийцам, пострадавшим от тарифной политики американской компании. Согласно австралийским законам, для корпораций максимальный штраф за каждое нарушение закона страны о защите прав потребителей может составить 50 миллионов долларов или трехкратный размер суммы полученной выгоды (взыскивается больший из двух вариантов). Если же общая стоимость выгоды не может быть определена, с корпорации взыскивают 30% ее оборота за период, в течение которого произошло нарушение.

технологии, бизнес, microsoft