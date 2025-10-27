Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД России предупредил о рисках задержания россиян в США - 27.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251027/mid-863986075.html
МИД России предупредил о рисках задержания россиян в США
МИД России предупредил о рисках задержания россиян в США - 27.10.2025, ПРАЙМ
МИД России предупредил о рисках задержания россиян в США
МИД России предупреждает о рисках задержания правоохранителями США россиян по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из страны, рекомендует... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T17:45+0300
2025-10-27T17:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. МИД России предупреждает о рисках задержания правоохранителями США россиян по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из страны, рекомендует тщательно взвешивать все риски тем, кто оказался в схожих ситуациях, заявили в понедельник в дипведомстве. "В последнее время отмечаются очередные рецидивы порочной практики, которой придерживаются американские правоохранительные органы. Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами. Примеров немало", - говорится в комментарии на сайте министерства. "Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше – воздерживаться от них", - подчеркнули в дипведомстве. В комментарии министерства приводится история задержания в аэропорту Нью-Йорка этой весной женщины, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе их дочери. "Представителей правоохранительных органов нисколько не смутил тот факт, что в свидетельстве о рождении ребенка американского образца в графе "отец" стоит прочерк, и что действовали они на основании предъявленных экс-супругом результатов ДНК-экспертизы. Ситуация усугубляется тем, что второй ребенок россиянки, за которым она и прилетела в США, когда ее задержали, находится с отцом", - указали в МИД. По большому счету, отметили в министерстве, "если называть вещи своими именами", речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери. "Посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку. Разумеется, российская сторона будет требовать от американских властей освободить соотечественницу, обеспечив ее воссоединение с детьми. Эту конфликтную ситуацию необходимо решать в цивилизованной правовой форме. Что касается дочки, она в настоящее время живет в России у бабушки, которой с учетом всех обстоятельств оказывается помощь в получении опеки по линии уполномоченного по правам ребенка при президенте России", - подчеркнули в дипведомстве.
17:45 27.10.2025
 
МИД России предупредил о рисках задержания россиян в США

МИД РФ рекомендует россиянам тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в США

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. МИД России предупреждает о рисках задержания правоохранителями США россиян по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из страны, рекомендует тщательно взвешивать все риски тем, кто оказался в схожих ситуациях, заявили в понедельник в дипведомстве.
"В последнее время отмечаются очередные рецидивы порочной практики, которой придерживаются американские правоохранительные органы. Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами. Примеров немало", - говорится в комментарии на сайте министерства.
В Кремле оценили уровень отношений России и США
В Кремле оценили уровень отношений России и США
13:08
13:08
"Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше – воздерживаться от них", - подчеркнули в дипведомстве.
В комментарии министерства приводится история задержания в аэропорту Нью-Йорка этой весной женщины, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе их дочери.
"Представителей правоохранительных органов нисколько не смутил тот факт, что в свидетельстве о рождении ребенка американского образца в графе "отец" стоит прочерк, и что действовали они на основании предъявленных экс-супругом результатов ДНК-экспертизы. Ситуация усугубляется тем, что второй ребенок россиянки, за которым она и прилетела в США, когда ее задержали, находится с отцом", - указали в МИД.
По большому счету, отметили в министерстве, "если называть вещи своими именами", речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери.
"Посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку. Разумеется, российская сторона будет требовать от американских властей освободить соотечественницу, обеспечив ее воссоединение с детьми. Эту конфликтную ситуацию необходимо решать в цивилизованной правовой форме. Что касается дочки, она в настоящее время живет в России у бабушки, которой с учетом всех обстоятельств оказывается помощь в получении опеки по линии уполномоченного по правам ребенка при президенте России", - подчеркнули в дипведомстве.
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге
13:06
13:06
 
ОбществоРОССИЯБизнесСШАНью-ЙоркВАШИНГТОНМИД
 
 
