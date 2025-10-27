https://1prime.ru/20251027/mid-863986075.html

МИД России предупредил о рисках задержания россиян в США

общество

россия

бизнес

сша

нью-йорк

вашингтон

мид

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. МИД России предупреждает о рисках задержания правоохранителями США россиян по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из страны, рекомендует тщательно взвешивать все риски тем, кто оказался в схожих ситуациях, заявили в понедельник в дипведомстве. "В последнее время отмечаются очередные рецидивы порочной практики, которой придерживаются американские правоохранительные органы. Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами. Примеров немало", - говорится в комментарии на сайте министерства. "Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше – воздерживаться от них", - подчеркнули в дипведомстве. В комментарии министерства приводится история задержания в аэропорту Нью-Йорка этой весной женщины, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе их дочери. "Представителей правоохранительных органов нисколько не смутил тот факт, что в свидетельстве о рождении ребенка американского образца в графе "отец" стоит прочерк, и что действовали они на основании предъявленных экс-супругом результатов ДНК-экспертизы. Ситуация усугубляется тем, что второй ребенок россиянки, за которым она и прилетела в США, когда ее задержали, находится с отцом", - указали в МИД. По большому счету, отметили в министерстве, "если называть вещи своими именами", речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери. "Посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку. Разумеется, российская сторона будет требовать от американских властей освободить соотечественницу, обеспечив ее воссоединение с детьми. Эту конфликтную ситуацию необходимо решать в цивилизованной правовой форме. Что касается дочки, она в настоящее время живет в России у бабушки, которой с учетом всех обстоятельств оказывается помощь в получении опеки по линии уполномоченного по правам ребенка при президенте России", - подчеркнули в дипведомстве.

