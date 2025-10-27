https://1prime.ru/20251027/mid-863992071.html

В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"

В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник" - 27.10.2025, ПРАЙМ

В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"

Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T20:08+0300

2025-10-27T20:08+0300

2025-10-27T20:08+0300

россия

общество

рф

сша

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861989951_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_93cdafe38ffa1c4c47b59c155cb8948c.jpg

ООН, 27 окт – ПРАЙМ. Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. "Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", – сказал он в ходе заседания первого комитета ГА ООН.

https://1prime.ru/20251026/raketa-863951102.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, сша, мид рф, оон