В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
2025-10-27T20:08+0300
ООН, 27 окт – ПРАЙМ. Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. "Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", – сказал он в ходе заседания первого комитета ГА ООН.
