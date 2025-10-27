Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник" - 27.10.2025
В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник" - 27.10.2025, ПРАЙМ
В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения... | 27.10.2025, ПРАЙМ
ООН, 27 окт – ПРАЙМ. Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. "Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", – сказал он в ходе заседания первого комитета ГА ООН.
В МИД России прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"

МИД РФ: испытания Буревестника прошли в соответствии с международными обязательствами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание МИД России
ООН, 27 окт – ПРАЙМ. Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
"Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", – сказал он в ходе заседания первого комитета ГА ООН.
Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике"
