В МИД России прокомментировали развитие ПРО США "Золотой купол"
В МИД России прокомментировали развитие ПРО США "Золотой купол" - 27.10.2025, ПРАЙМ
В МИД России прокомментировали развитие ПРО США "Золотой купол"
Развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T20:28+0300
2025-10-27T20:28+0300
2025-10-27T20:28+0300
ООН, 27 окт – ПРАЙМ. Развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой дестабилизацией" обстановки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. "Ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях обеспечения своего доминирования и превосходства. Наглядный пример – усилия США по проекту "Золотой купол для Америки", который предполагает всестороннее развитие компонентов глобальной противоракетной обороны, включающей средства перехвата орбитального базирования. Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонки вооружений в космическом пространстве", – сказал он в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.
В МИД России прокомментировали развитие ПРО США "Золотой купол"
Воронцов: развитие ПРО США Золотой купол грозит гонкой вооружения в космосе