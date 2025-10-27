https://1prime.ru/20251027/mid-863992760.html

В МИД России прокомментировали развитие ПРО США "Золотой купол"

В МИД России прокомментировали развитие ПРО США "Золотой купол" - 27.10.2025, ПРАЙМ

В МИД России прокомментировали развитие ПРО США "Золотой купол"

Развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T20:28+0300

2025-10-27T20:28+0300

2025-10-27T20:28+0300

россия

общество

сша

запад

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_80ca2ad5b0e3e3703044775306ee4c47.jpg

ООН, 27 окт – ПРАЙМ. Развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой дестабилизацией" обстановки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. "Ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях обеспечения своего доминирования и превосходства. Наглядный пример – усилия США по проекту "Золотой купол для Америки", который предполагает всестороннее развитие компонентов глобальной противоракетной обороны, включающей средства перехвата орбитального базирования. Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонки вооружений в космическом пространстве", – сказал он в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.

https://1prime.ru/20251027/mid-863992071.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, запад, мид рф, оон