Минцифры напомнило россиянам отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября

2025-10-27T16:16+0300

технологии

россия

рф

минцифры

общество

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минцифры напомнило, что до 1 ноября россияне должны сократить количество сим-карт, которые есть на руках до 20 штук - речь идет как о корпоративных, так и о личных номерах, сообщило министерство в своем Telegram-канале. "До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идет как о личных сим-картах, так и о корпоративных", - сказали в Минцифры. Если гражданин не расторгнет лишние договоры, операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам. Как отметили в министерстве, цель такого нововведения заключается в том, чтобы противодействовать нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. "Злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают", - добавили в министерстве. Количество оформленных номеров можно узнать при помощи сервиса "Сим-карты" на "Госуслугах", а также в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе. Неактуальные договоры на оказание услуг связи можно расторгнуть, обратившись к оператору в салон связи или подав заявление на "Госуслугах" в разделе "Сим-карты". Процедура отключения может занимать несколько дней.

