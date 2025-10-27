https://1prime.ru/20251027/mishustin-863995786.html
Мишустин наделил Роспатент дополнительными полномочиями
Мишустин наделил Роспатент дополнительными полномочиями - 27.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин наделил Роспатент дополнительными полномочиями
Премьер России Михаил Мишустин наделил Роспатент полномочиями для проведения мониторинга эффективности технологической политики в РФ и оценки мер...
россия
общество
рф
михаил мишустин
роспатент
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин наделил Роспатент полномочиями для проведения мониторинга эффективности технологической политики в РФ и оценки мер государственного стимулирования. "Наделить Федеральную службу по интеллектуальной собственности полномочиями по обеспечению реализации следующих задач технологической политики в РФ… осуществление мониторинга эффективности технологической политики и оценки эффективности мер государственного стимулирования", - говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовых актов. Кроме того, Роспатент наделен полномочиями по созданию благоприятных условий (правовых, экономических, организационных и иных) для осуществления деятельности по реализации технологической политики, а также по созданию и развитию инфраструктуры развития технологий.
рф
Мишустин наделил Роспатент дополнительными полномочиями
