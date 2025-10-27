https://1prime.ru/20251027/moneta-863968706.html
ЦБ выпустит инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустит инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" - 27.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ выпустит инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"
Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей и весом 1 килограмм, сообщил... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T11:32+0300
2025-10-27T11:32+0300
2025-10-27T11:32+0300
финансы
банки
георгий победоносец
монета
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/14/771991471_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_d54f8658c8c572a74f66f5c729bf1521.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей и весом 1 килограмм, сообщил регулятор. "Банк России 28 октября 2025 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 000 рублей", - говорится в сообщении.Монета номиналом 10 тысяч рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 000 граммов, проба – 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "10000 Рублей", дата "2025 г.". На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж монеты - до 100 штук.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/14/771991471_96:0:1403:980_1920x0_80_0_0_696265a0bed7eb11ca94fc8f07a9d095.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, георгий победоносец, монета, россия
Финансы, Банки, Георгий Победоносец, монета, РОССИЯ
ЦБ выпустит инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"
Банк России 28 октября выпустит инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец»
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей и весом 1 килограмм, сообщил регулятор.
"Банк России 28 октября 2025 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 000 рублей", - говорится в сообщении.
Монета номиналом 10 тысяч рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 000 граммов, проба – 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "10000 Рублей", дата "2025 г.".
На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством "анциркулейтед".
Тираж монеты - до 100 штук.