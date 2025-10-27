https://1prime.ru/20251027/moneta-863968706.html

ЦБ выпустит инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустит инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" - 27.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ выпустит инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"

Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей и весом 1 килограмм, сообщил... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T11:32+0300

2025-10-27T11:32+0300

2025-10-27T11:32+0300

финансы

банки

георгий победоносец

монета

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77199/14/771991471_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_d54f8658c8c572a74f66f5c729bf1521.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России 28 октября выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей и весом 1 килограмм, сообщил регулятор. "Банк России 28 октября 2025 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 000 рублей", - говорится в сообщении.Монета номиналом 10 тысяч рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 000 граммов, проба – 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "10000 Рублей", дата "2025 г.". На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж монеты - до 100 штук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, георгий победоносец, монета, россия