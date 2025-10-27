https://1prime.ru/20251027/mosbirzha-863962142.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

2025-10-27T09:41+0300

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже круглой отметки 2500 пунктов, впервые в этом году, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 9.41 мск падает на 1,56% относительно предыдущего закрытия, до 2504,25 пункта. А минутами ранее индикатор обновил минимум с 20 декабря прошлого года, упав до 2499,22 пункта.

