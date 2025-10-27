https://1prime.ru/20251027/moshenniki-863959656.html

Россиян предупредили об активизации мошенников в мессенджерах

Россиян предупредили об активизации мошенников в мессенджерах - 27.10.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об активизации мошенников в мессенджерах

ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний, сообщает... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T08:22+0300

2025-10-27T08:22+0300

2025-10-27T08:23+0300

мошенничество

банки

финансы

втб

мошенники

кибермошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860668788_0:144:3017:1841_1920x0_80_0_0_667d932b82e5c8a744ac033bf4448ef4.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний. Создавая дублирующие аккаунты, они стремятся воспользоваться их авторитетом, якобы уточнить важный вопрос или попросить перезвонить - все для последующих обманных действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что сценарий мошенничества состоит из нескольких этапов и основан на методах социальной инженерии. Сначала злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя компании. Номер телефона при этом может быть скрыт. Сам топ-менеджер при этом не теряет управление своим основным аккаунтом. Затем для создания иллюзии официальности и правдоподобности мошенники совершают первый звонок с "плохой слышимостью", чтобы переместить беседу в мессенджер. Сотруднику они сообщают о проведении в компании проверки с участием представителей правоохранительных органов. Клиентам пишут о необходимости срочно уточнить важный вопрос. "Спустя время звонок поступает уже от имени "службы безопасности" или "топ-менеджера". Для усиления давления используется видеозвонок, где с помощью технологий искусственного интеллекта может быть сгенерировано изображение реального руководителя", - сообщает ВТБ. ВТБ рекомендует при подозрительных звонках или сообщениях проверять отправителя, обратить внимание на номер телефона, дату создания аккаунта, обновления фото или имени в профиле, а также на появление дублирующего аккаунта, если ранее происходила переписка с этим собеседником. Также ВТБ рекомендует анализировать детали при нестандартных приветствиях, необычных требованиях, спешке или секретности, никогда не передавать пароли, PIN, CVC/CVV-коды карт, смс- или push-коды. Более того, рекомендуется не открывать вложения или переходить по ссылкам от сомнительных контактов - они могут содержать вирусы.

https://1prime.ru/20251024/mvd-863892988.html

https://1prime.ru/20251024/mvd-863875310.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, втб, мошенники, кибермошенники