В Москве за год выросли медианные зарплаты
В Москве за год выросли медианные зарплаты
москва
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Наибольший рост медианных зарплатных предложений в Москве за год произошел в сфере кадров и банков, а также среди инженерно-технических работников строительства и промышленности, следует из данных сервиса SuperJob, подготовленных для РИА Новости.
Согласно данным по состоянию на 1 октября, сильнее всего медианные зарплатные предложения работодателей в Москве за год увеличились в сферах кадров (на 18,3%), банков (на 13,8%), среди инженерно-технических работников в строительстве (13,6%) и промышленности (12,9%).
Кроме того, на 12,6% выросли предложения о зарплате для рабочих в промышленности, а этой категории в сфере строительства стали предлагать доход на 10,2% больше. А медицинский персонал стал получать приглашения на работу с зарплатой на 12,2% больше, чем год назад.
В топ по росту на рынке труда Москвы вошли также сферы ритейла, в которой он составил 12%, маркетинга, рекламы и PR - 10,9%, а также информационных технологий - 10,8%, и транспорта - 8,7%.
