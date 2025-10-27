Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве за год выросли медианные зарплаты - 27.10.2025
В Москве за год выросли медианные зарплаты
2025-10-27T03:01+0300
2025-10-27T03:01+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Наибольший рост медианных зарплатных предложений в Москве за год произошел в сфере кадров и банков, а также среди инженерно-технических работников строительства и промышленности, следует из данных сервиса SuperJob, подготовленных для РИА Новости. Согласно данным по состоянию на 1 октября, сильнее всего медианные зарплатные предложения работодателей в Москве за год увеличились в сферах кадров (на 18,3%), банков (на 13,8%), среди инженерно-технических работников в строительстве (13,6%) и промышленности (12,9%). Кроме того, на 12,6% выросли предложения о зарплате для рабочих в промышленности, а этой категории в сфере строительства стали предлагать доход на 10,2% больше. А медицинский персонал стал получать приглашения на работу с зарплатой на 12,2% больше, чем год назад. В топ по росту на рынке труда Москвы вошли также сферы ритейла, в которой он составил 12%, маркетинга, рекламы и PR - 10,9%, а также информационных технологий - 10,8%, и транспорта - 8,7%.
03:01 27.10.2025
 
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Наибольший рост медианных зарплатных предложений в Москве за год произошел в сфере кадров и банков, а также среди инженерно-технических работников строительства и промышленности, следует из данных сервиса SuperJob, подготовленных для РИА Новости.
Согласно данным по состоянию на 1 октября, сильнее всего медианные зарплатные предложения работодателей в Москве за год увеличились в сферах кадров (на 18,3%), банков (на 13,8%), среди инженерно-технических работников в строительстве (13,6%) и промышленности (12,9%).
Кроме того, на 12,6% выросли предложения о зарплате для рабочих в промышленности, а этой категории в сфере строительства стали предлагать доход на 10,2% больше. А медицинский персонал стал получать приглашения на работу с зарплатой на 12,2% больше, чем год назад.
В топ по росту на рынке труда Москвы вошли также сферы ритейла, в которой он составил 12%, маркетинга, рекламы и PR - 10,9%, а также информационных технологий - 10,8%, и транспорта - 8,7%.
 
