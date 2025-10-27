https://1prime.ru/20251027/oborona-863995317.html
Хорватия и Украина намереваются совместно производить оборонную продукцию
Хорватия и Украина намереваются совместно производить оборонную продукцию - 27.10.2025, ПРАЙМ
Хорватия и Украина намереваются совместно производить оборонную продукцию
27.10.2025
хорватия
украина
киев
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
мид
ес
промышленность
БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Власти Хорватии и Украины в понедельник подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило министерство обороны Хорватии. Глава МО Хорватии Иван Анушич находится с рабочим визитом на Украине, где подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем "Письмо о намерениях в связи с совместным производством материальных средств обороны (МОП) в республике Хорватии и на Украине". "Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство МОП на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены МОП, совместно произведенные в Хорватии поставлять на Украину", - говорится в опубликованном МО Хорватии документе. Уточняется, что Хорватия также планирует закупать совместно произведенную оборонную продукцию "для (нужд - ред.) Хорватии и, после завершения неприятельских действий на Украине, для членов ЕС и НАТО, по договору обеих сторон". Письмо также предполагает, что официальный Загреб и Киев будут искать возможности финансирования совместного производства через европейские программы развития ВПК EDIP и SAFE. При этом в тексте подчеркивается, что данное письмо о намерениях из восьми пунктов не представляет собой юридически обязывающего документа. Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли. Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину. Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил 5 сентября премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович. Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
хорватия, украина, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, мид, ес, промышленность
ХОРВАТИЯ, УКРАИНА, Киев, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО, МИД, ЕС, Промышленность
Хорватия и Украина намереваются совместно производить оборонную продукцию
Хорватия и Украина подписали письмо о планах совместного производства оборонной продукции
БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Власти Хорватии и Украины в понедельник подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило министерство обороны Хорватии.
Глава МО Хорватии
Иван Анушич находится с рабочим визитом на Украине
, где подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем
"Письмо о намерениях в связи с совместным производством материальных средств обороны (МОП) в республике Хорватии и на Украине".
В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву
"Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство МОП на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены МОП, совместно произведенные в Хорватии поставлять на Украину", - говорится в опубликованном МО Хорватии документе.
Уточняется, что Хорватия также планирует закупать совместно произведенную оборонную продукцию "для (нужд - ред.) Хорватии и, после завершения неприятельских действий на Украине, для членов ЕС
и НАТО
, по договору обеих сторон".
Письмо также предполагает, что официальный Загреб и Киев
будут искать возможности финансирования совместного производства через европейские программы развития ВПК EDIP и SAFE.
При этом в тексте подчеркивается, что данное письмо о намерениях из восьми пунктов не представляет собой юридически обязывающего документа.
"Вам об этом не говорят". На Западе рассказали о новом плане Украины
Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли.
Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину.
Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил 5 сентября премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович.
Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада
не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
