Доля ОФЗ в собственности иностранцев в сентябре выросла до 3,9%
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в сентябре выросла до 3,9%
2025-10-27T16:40+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам сентября выросла впервые с марта этого года, увеличившись на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам августа, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 3,8%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 1,049 триллиона рублей с 1 триллиона. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 сентября вырос до 26,593 триллиона рублей с 26,169 триллиона месяцем ранее.
