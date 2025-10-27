Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в сентябре выросла до 3,9% - 27.10.2025, ПРАЙМ
Доля ОФЗ в собственности иностранцев в сентябре выросла до 3,9%
2025-10-27T16:40+0300
2025-10-27T16:40+0300
финансы
россия
рф
банк россия
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам сентября выросла впервые с марта этого года, увеличившись на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам августа, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 3,8%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 1,049 триллиона рублей с 1 триллиона. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 сентября вырос до 26,593 триллиона рублей с 26,169 триллиона месяцем ранее.
рф
финансы, россия, рф, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
16:40 27.10.2025
 
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам сентября выросла впервые с марта этого года, увеличившись на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России.
Месяцем ранее, по итогам августа, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 3,8%.
Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 1,049 триллиона рублей с 1 триллиона. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 сентября вырос до 26,593 триллиона рублей с 26,169 триллиона месяцем ранее.
#Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Минфин разместил ОФЗ на 115 миллиардов рублей
22 октября, 21:59
 
ФинансыРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Заголовок открываемого материала