Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России

Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России

2025-10-27T21:37+0300

2025-10-27T21:37+0300

2025-10-27T21:46+0300

БУДАПЕШТ, 27 окт - ПРАЙМ. Венгрия должна до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России, потому что не может заменить их другими источниками, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Мы должны бороться до конца за доступ к российским нефти и газу. Прежде всего, потому что мы не можем заменить их другими источниками, возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут. Поэтому нужно учитывать, что ежемесячные расходы венгерских домохозяйств удвоятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.

