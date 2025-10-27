Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/orban-863994149.html
Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России
Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России - 27.10.2025, ПРАЙМ
Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России
Венгрия должна до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России, потому что не может заменить их другими источниками, заявил венгерский... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T21:37+0300
2025-10-27T21:46+0300
венгрия
россия
виктор орбан
политика
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
БУДАПЕШТ, 27 окт - ПРАЙМ. Венгрия должна до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России, потому что не может заменить их другими источниками, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Мы должны бороться до конца за доступ к российским нефти и газу. Прежде всего, потому что мы не можем заменить их другими источниками, возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут. Поэтому нужно учитывать, что ежемесячные расходы венгерских домохозяйств удвоятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
https://1prime.ru/20251027/orban-863989189.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, россия, виктор орбан, политика, газ
ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан, политика, Газ
21:37 27.10.2025 (обновлено: 21:46 27.10.2025)
 
Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России

Орбан: Венгрия должна до конца бороться за возможность покупать газ и нефть из РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 27 окт - ПРАЙМ. Венгрия должна до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России, потому что не может заменить их другими источниками, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы должны бороться до конца за доступ к российским нефти и газу. Прежде всего, потому что мы не можем заменить их другими источниками, возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут. Поэтому нужно учитывать, что ежемесячные расходы венгерских домохозяйств удвоятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти
19:02
 
ВЕНГРИЯРОССИЯВиктор ОрбанполитикаГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала