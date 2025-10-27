https://1prime.ru/20251027/oruzhie-863997161.html

Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Украине, пишут СМИ

Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Украине, пишут СМИ - 27.10.2025

Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Украине, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поставки дальнобойного оружия | 27.10.2025, ПРАЙМ

ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поставки дальнобойного оружия Украине. "Стармер сообщил, что обсуждал с Трампом предоставление Украине ракет большой дальности", - пишет агентство. При этом не уточняется, когда произошел разговор и какое именно оружие обсуждалось. Британский премьер в беседе с Bloomberg также призвал европейских лидеров ускорить принятие решения об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Украине. По его словам, европейские лидеры на данный момент пытаются "договориться или установить временные рамки, чтобы поскорее прийти к окончательному решению". В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Как утверждает издание, украинские военные во вторник применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Брюсселе 23 октября состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Двадцать пятого сентября, в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планы ЕС по российским активам являются шагами в сторону разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

