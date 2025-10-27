Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября - 27.10.2025
Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября
Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября - 27.10.2025, ПРАЙМ
Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября
Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры... | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября на платных парковках Подмосковья можно будет парковаться бесплатно", - отмечается в Telegram-канале ведомства. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября на платных парковках Подмосковья можно будет парковаться бесплатно", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
БизнесОбществоМосковская область
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала