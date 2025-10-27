https://1prime.ru/20251027/parkovka-863983745.html

Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Платные парковки в Подмосковье станут бесплатными 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября на платных парковках Подмосковья можно будет парковаться бесплатно", - отмечается в Telegram-канале ведомства. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.

