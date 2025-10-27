Партия Милея побеждает на промежуточных парламентских выборах в Аргентине

https://1prime.ru/20251027/partija-863957467.html
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - ПРАЙМ. Партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций на промежуточных парламентских выборах, следует из обработки более 90% голосов. Палата депутатов, состоящая из 257 парламентариев, обновляется каждые два года наполовину. Сенат, куда входят 72 человека, обновляется на треть. Согласно опубликованным данным, правящая партия побеждает в 16 из 23 провинций и в столице страны, набирая 40,84% голосов избирателей или 64 места в нижней палате парламента против основного оппонента "Сила Родины", у которого 24,5% и 31 депутат. Партия Милея одерживает победу в ключевом для себя регионе - в Буэнос-Айресе, самой густонаселенной провинции страны, губернатором которой является оппозиционер Аксель Кисильоф. В этой провинции в начале сентября "Свобода наступает" серьезно проиграла на выборах в местное законодательное собрание. Среди восьми провинций, которые выбирают сенаторов, правящая партия победила в шести. Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного количества мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность. Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку президент США Дональд Трамп.
