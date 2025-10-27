Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве - 27.10.2025
Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве
2025-10-27T18:32+0300
2025-10-27T18:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861645757_0:112:2519:1529_1920x0_80_0_0_95ec96236fd96529162ff04de3413565.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе встречи подтвердили приверженность выполнению положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве. "В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, в том числе в практических областях, с упором на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына в июне 2024 года в Пхеньяне, а также "на полях" пекинских торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в комментарии на сайте министерства. "Министры подтвердили твердую приверженность выполнению положений подписанного лидерами двух стран по итогам Пхеньянского саммита Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - подчеркнули в ведомстве. Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья нового договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
18:32 27.10.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе встречи подтвердили приверженность выполнению положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, в том числе в практических областях, с упором на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына в июне 2024 года в Пхеньяне, а также "на полях" пекинских торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
16:24
"Министры подтвердили твердую приверженность выполнению положений подписанного лидерами двух стран по итогам Пхеньянского саммита Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - подчеркнули в ведомстве.
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья нового договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в лесной отрасли
17 октября, 08:36
 
