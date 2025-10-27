https://1prime.ru/20251027/pensiya-863883157.html

Россиян научили, как откладывать на пенсию с 20 лет при любой возможности

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Далеко не каждый в состоянии откладывать на собственную пенсию, начиная с первых зарплат. Между тем, эта стратегия наиболее эффективна с точки зрения увеличения размера выплаты, когда наступит пенсионный возраст, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков."Откладывать на пенсию можно уже с юности, обратившись в любой НПФ. Это может быть как участие в корпоративных пенсионных программах, где работодатели софинансируют взносы сотрудников, так и заключение индивидуального пенсионного плана самим гражданином. Если вы еще не решили – копить ли на пенсию и хотите просто собрать значительную сумму, чтобы потом уже решить, как ей распорядиться, то вам подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС)", - советует он.В ПДС каждое вложение умножается за счет софинансирования, что позволяет получать до 100% доходности. Участникам доступны налоговые вычеты, дающие еще как минимум +13% к общей доходности в течение всего срока. Можно начинать с минимальных сумм. Например, внося на ПДС-счет по 3000 рублей в месяц, через 15 лет можно собрать более 2,2 миллиона рублей."Чтобы получить эффект от ПДС нужно всего одно условие – финансовая дисциплина. Не все молодые люди это понимают, поэтому копить проще тем, кто с детства учился обращаться с деньгами – здесь важен пример родителей", - говорит Беляков.Российские семьи могут открыть ПДС в пользу ребенка с рождения. Тогда, при ежемесячных взносах в 3000 рублей за 18 лет на счете накопится 3,1 миллиона рублей. Таким образом, ребенок получит финансовый старт и мотивацию к дальнейшим сбережениям."Минфин уже предложил увеличить предельную сумму налогового вычета по счетам для детей с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. То есть, каждый родитель сможет освободить от НДФЛ сумму до 500 тысяч. Такая мера сделает ПДС привлекательнее и поддержит молодых родителей", - добавил эксперт.Несмотря на все выгоды ПДС, доля молодежи среди участников составляет пока лишь 1%. Причины понятны: стремление жить "здесь и сейчас", недоверие к финансовым инструментам и низкая финансовая грамотность. Чтобы изменить это, НПФ предлагают менять фокус на привлечение клиентов из числа молодёжи и среднего возраста. Сейчас главное – суметь убедить их использовать возможность, которую дало государств. Откладывая по чуть-чуть безо всяких рисков можно обеспечить финансовое благополучие в будущем, заключил Беляков.

