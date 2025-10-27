https://1prime.ru/20251027/platezhi-863962324.html

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников при онлайн-платежах

2025-10-27T09:44+0300

мошенничество

финансы

банки

технологии

мвд

мошенники

онлайн-покупки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77319/10/773191062_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8797622c72709b6de66e3ac70932a58.jpg

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Для защиты от мошенников при онлайн-платежах рекомендуется использовать отдельную банковскую карту и не вводить пин-код и смс-коды на сайтах, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Для покупок в сети рекомендуется использовать отдельную карту — с ограниченным лимитом и балансом. Пополнять её стоит непосредственно перед оплатой, только на нужную сумму. Такой подход сводит возможные потери к минимуму, даже если данные карты будут скомпрометированы. Никогда не вводить PIN-код и SMS-коды: интернет-магазины и банки не запрашивают PIN-код. Код из SMS или push-уведомления вводится только внутри официального приложения банка. Если сайт требует эти данные — это мошенничество", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также, как рассказали правоохранители, перед оплатой необходимо убедиться, что покупка совершается на официальном сайте, адрес которого должен содержать корректное имя компании. При обнаружении странных букв, символов или лишних доменов стоит прекратить покупку. В управлении сообщили, что оплачивать покупки в сети стоит с личного смартфона или компьютера, так как чужие устройства и открытые Wi-Fi-сети уязвимы для перехвата данных, а при подключении к интернету вне дома лучше активировать VPN. "После каждой транзакции сохраняйте электронный чек — до момента получения товара. Проверяйте выписки в мобильном банке: любая незнакомая операция — повод заблокировать карту и обратиться в поддержку", - добавили в ведомстве. В управлении посоветовали устанавливать приложения магазинов и платёжных систем только с официальных площадок и не переходить по ссылкам на скачивание из мессенджеров или писем, так как под видом "акций" часто распространяются фишинговые копии. "Подключите уведомления обо всех действиях с картой и установите лимиты на онлайн-платежи. Это позволит оперативно заметить подозрительные списания и предотвратить ущерб… Что делать при утечке данных: если появились подозрения, что информация о карте могла попасть в чужие руки - немедленно обратиться в банк и запросить перевыпуск карты", - порекомендовали правоохранители. Как рассказали в ведомстве, есть несколько признаков фишинга - это сообщение о "подарке" или "блокировке счёта" со ссылкой на оплату, домен с орфографическими ошибками или цифрами в названии, требование ввести данные карты целиком, а также отсутствие сертификата безопасной передачи текста (HTTPS) на странице оплаты. "Любое действие с картой должно проходить только на официальных сайтах и в приложениях, без спешки и под контролем владельца", - заключили в управлении.

