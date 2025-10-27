Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония - 27.10.2025
Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония
Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония - 27.10.2025
Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны,... | 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон денонсирует соглашение между правительствами РФ и США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. В сопроводительных документах отмечалось, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации. Подчеркивалось, что законом о приостановлении действия соглашения предусматривается, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности. Оговаривались также условия возобновления действия соглашения - сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена "закона С. Магнитского 2012 года" и "закона о поддержке свободы Украины 2014 года", отмена антироссийских санкций и компенсация понесенного Российской Федерацией в результате их введения ущерба и другое. Отмечается, что ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения Соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности. В материалах также говорится, что действия США являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным, отмечалось в сопроводительных документах. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.
14:04 27.10.2025
 
Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон денонсирует соглашение между правительствами РФ и США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
В сопроводительных документах отмечалось, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
Подчеркивалось, что законом о приостановлении действия соглашения предусматривается, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности. Оговаривались также условия возобновления действия соглашения - сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена "закона С. Магнитского 2012 года" и "закона о поддержке свободы Украины 2014 года", отмена антироссийских санкций и компенсация понесенного Российской Федерацией в результате их введения ущерба и другое.
Отмечается, что ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения Соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности.
В материалах также говорится, что действия США являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным, отмечалось в сопроводительных документах.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.
 
