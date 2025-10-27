Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251027/posobija-863956485.html
Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день
Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день - 27.10.2025, ПРАЙМ
Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день
Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T02:10+0300
2025-10-27T02:10+0300
общество
экономика
светлана бессараб
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863956485.jpg?1761520226
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день", - сказала Бессараб. Она отметила, что также обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей. "Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно", - добавила депутат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , светлана бессараб, госдума
Общество , Экономика, Светлана Бессараб, Госдума
02:10 27.10.2025
 
Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день

Депутат Бессараб: выплаты в праздничные дни получат досрочно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день", - сказала Бессараб.
Она отметила, что также обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей.
"Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно", - добавила депутат.
 
ЭкономикаОбществоСветлана БессарабГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала