https://1prime.ru/20251027/posobija-863956485.html

Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день

Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день - 27.10.2025, ПРАЙМ

Пособия и зарплаты получателям выплатят досрочно в последний рабочий день

Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T02:10+0300

2025-10-27T02:10+0300

2025-10-27T02:10+0300

общество

экономика

светлана бессараб

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863956485.jpg?1761520226

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день", - сказала Бессараб. Она отметила, что также обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей. "Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно", - добавила депутат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , светлана бессараб, госдума