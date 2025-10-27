Посол РФ в Сеуле: многие ушедшие компании "кусают локти"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-27T03:31+0300
СЕУЛ, 27 окт — ПРАЙМ. Уход южнокорейских компаний из России был болезненным и убыточным, и теперь многие ушедшие предприниматели "кусают локти", тогда как оставшиеся компании процветают, рассказал РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. "Теперь, к сожалению, в силу известных обстоятельств корейский бизнес частично вынужден был уйти из России, покинуть рынок, производственные мощности, которые там были созданы. Хотя я бы сделал акцент на слове "вынуждены". Никто не хлопал дверью, все хотели остаться", — отметил посол. По словам дипломата, процесс ухода оказался для компаний непростым. "Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес "кусает локти", как говорится", — добавил Зиновьев. По словам Зиновьева, корейский бизнес хорошо осведомлён о возможностях российского рынка и сейчас бизнес находит возможность взаимодействовать в новых условиях, что является одной из "важных конструктивных сил", поддерживающих практические связи двух стран. "Южнокорейские бизнесмены имели весьма богатый опыт взаимодействия с Россией, начиная с 90-х годов. И до недавнего времени это была история успеха… Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают", - отметил посол, пожелав того же и всем остальным остальным компаниям, которые по-доброму относятся к России и к российскому народу и которых, по словам Зиновьева, в Южной Корее большинство. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
03:31 27.10.2025
 
СЕУЛ, 27 окт — ПРАЙМ. Уход южнокорейских компаний из России был болезненным и убыточным, и теперь многие ушедшие предприниматели "кусают локти", тогда как оставшиеся компании процветают, рассказал РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
"Теперь, к сожалению, в силу известных обстоятельств корейский бизнес частично вынужден был уйти из России, покинуть рынок, производственные мощности, которые там были созданы. Хотя я бы сделал акцент на слове "вынуждены". Никто не хлопал дверью, все хотели остаться", — отметил посол.
По словам дипломата, процесс ухода оказался для компаний непростым.
"Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес "кусает локти", как говорится", — добавил Зиновьев.
По словам Зиновьева, корейский бизнес хорошо осведомлён о возможностях российского рынка и сейчас бизнес находит возможность взаимодействовать в новых условиях, что является одной из "важных конструктивных сил", поддерживающих практические связи двух стран.
"Южнокорейские бизнесмены имели весьма богатый опыт взаимодействия с Россией, начиная с 90-х годов. И до недавнего времени это была история успеха… Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают", - отметил посол, пожелав того же и всем остальным остальным компаниям, которые по-доброму относятся к России и к российскому народу и которых, по словам Зиновьева, в Южной Корее большинство.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
