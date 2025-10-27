Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Кореи рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США - 27.10.2025
Президент Кореи рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США
Президент Кореи рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США - 27.10.2025, ПРАЙМ
Президент Кореи рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США, среди них - методы и объемы инвестиций, а также вопросы о... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T06:02+0300
2025-10-27T06:31+0300
мировая экономика
экономика
сша
сеул
вашингтон
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США, среди них - методы и объемы инвестиций, а также вопросы о дивидендах и убытках. Агентство Ренхап ранее передавало, что администрация президента Республики Корея заявила, что Сеул не намерен торопиться с подписанием торгового соглашения с США по тарифам, если оно будет угрожать интересам корейских компаний. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о незначительном прогрессе в переговорах по инвестиционному пакету Сеула для Вашингтона. В конце июля Сеул и Вашингтон договорились о снижении американских пошлин на корейские товары с 25 до 15%, однако официальное соглашение до сих пор не подписано из-за разногласий по деталям инвестиционного обязательства Сеула на сумму 350 миллиардов долларов США. "Методы инвестиций, объем инвестиций, последовательность действий и то, как мы будем разделять убытки и дивиденды, - все это остается камнями преткновения", - заявил президент в интервью агентству Блумберг. Ли Чжэ Мен подчеркнул, что США будут стремиться максимизировать свою выгоду от сделки, но не должно обернуться катастрофическими последствиями для Сеула. Ранее на пресс-конференции по случаю 100 дней со старта новой южнокорейской администрации Ли Чжэ Мен сам подчеркнул, что не намерен подписывать сделку с США только из-за временного фактора и подпишет только "разумный" документ, который был бы выгоден Южной Корее и защищал её интересы на фоне одностороннего введения США тарифов.
мировая экономика, сша, сеул, вашингтон
Мировая экономика, Экономика, США, СЕУЛ, ВАШИНГТОН
06:02 27.10.2025 (обновлено: 06:31 27.10.2025)
 
Президент Кореи рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США

Ли Чжэ Мен: торговой сделке с США мешают вопросы о дивидендах и убытках

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассказал о камнях преткновения в торговой сделке с США, среди них - методы и объемы инвестиций, а также вопросы о дивидендах и убытках.
Агентство Ренхап ранее передавало, что администрация президента Республики Корея заявила, что Сеул не намерен торопиться с подписанием торгового соглашения с США по тарифам, если оно будет угрожать интересам корейских компаний. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о незначительном прогрессе в переговорах по инвестиционному пакету Сеула для Вашингтона. В конце июля Сеул и Вашингтон договорились о снижении американских пошлин на корейские товары с 25 до 15%, однако официальное соглашение до сих пор не подписано из-за разногласий по деталям инвестиционного обязательства Сеула на сумму 350 миллиардов долларов США.
"Методы инвестиций, объем инвестиций, последовательность действий и то, как мы будем разделять убытки и дивиденды, - все это остается камнями преткновения", - заявил президент в интервью агентству Блумберг.
Ли Чжэ Мен подчеркнул, что США будут стремиться максимизировать свою выгоду от сделки, но не должно обернуться катастрофическими последствиями для Сеула.
Ранее на пресс-конференции по случаю 100 дней со старта новой южнокорейской администрации Ли Чжэ Мен сам подчеркнул, что не намерен подписывать сделку с США только из-за временного фактора и подпишет только "разумный" документ, который был бы выгоден Южной Корее и защищал её интересы на фоне одностороннего введения США тарифов.
 
