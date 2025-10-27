Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Бразилии призвал США и Россию помочь в урегулировании на Украине - 27.10.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии призвал США и Россию помочь в урегулировании на Украине
Президент Бразилии призвал США и Россию помочь в урегулировании на Украине - 27.10.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии призвал США и Россию помочь в урегулировании на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T07:53+0300
2025-10-27T07:53+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
украина
бразилия
дональд трамп
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863958995.jpg?1761540828
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает корреспондент РИА Новости. "Я ещё не говорил (президенту США Дональду Трампу - ред.), но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости. Война идёт уже три года, и (президент России Владимир - ред.) Путин знает, чего хочет, (Владимир - ред.) Зеленский знает, чего хочет — все всё понимают. Осталось перенести это на переговорный стол. Думаю, пришло время завершить эту войну", - заявил президент Бразилии на полях саммита АСЕАН в Малайзии. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
сша
украина
бразилия
мировая экономика, общество , сша, украина, бразилия, дональд трамп, асеан
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, АСЕАН
07:53 27.10.2025
 
Президент Бразилии призвал США и Россию помочь в урегулировании на Украине

Лула да Силва призвал к переговорам по Украине

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает корреспондент РИА Новости.
"Я ещё не говорил (президенту США Дональду Трампу - ред.), но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости. Война идёт уже три года, и (президент России Владимир - ред.) Путин знает, чего хочет, (Владимир - ред.) Зеленский знает, чего хочет — все всё понимают. Осталось перенести это на переговорный стол. Думаю, пришло время завершить эту войну", - заявил президент Бразилии на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
 
