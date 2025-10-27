Россия и Казахстан намерены укреплять партнерство в промышленной сфере

https://1prime.ru/20251027/promyshlennost-863986609.html

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России и министерство промышленности и строительства Республики Казахстан намерены укреплять партнерство между предприятиями стран и наращивать совместные усилия в промышленной сфере, сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ. В понедельник в Минпромторге России состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым. "Ключевой темой переговоров стало укрепление партнерства между предприятиями двух стран и расширение совместных проектов с использованием евразийского механизма финансовой поддержки... По итогам переговоров стороны подтвердили намерение наращивать совместные усилия в сфере промышленной кооперации", - говорится в сообщении по итогам встречи. Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что "портфель" совместных инициатив, мониторинг и содействие которым осуществляет российское министерство, включает 175 проектов. Из них 113 проектов уже реализованы, а в стадии реализации и проработки находятся еще 62 проекта. "Наши страны остаются ключевыми экономическими партнерами. Главами наших государств поставлена амбициозная задача – довести взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов США. Для достижения этой цели необходимо дальнейшее углубление инвестиционного сотрудничества, взаимная поддержка и совместная реализация промышленных проектов", - отметил Нагаспаев.

