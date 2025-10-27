На Западе забили тревогу из-за нового заявления Путина
NYT: Путин заявлением о ракете "Буревестник" послал сигнал Западу
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением об успешном испытании ракеты "Буревестник" послал Западу сигнал, пишет New York Times.
"Россия успешно испытала свою ядерную ракету "Буревестник", способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу…" — говорится в публикации.
В материале также отметили особые характеристики оружия, в частности, способность летать гораздо дольше, чем другие ракеты.
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
