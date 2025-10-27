https://1prime.ru/20251027/putin-863965642.html

На Западе забили тревогу из-за нового заявления Путина

На Западе забили тревогу из-за нового заявления Путина - 27.10.2025, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу из-за нового заявления Путина

Глава России Владимир Путин заявлением об успешном испытании ракеты "Буревестник" послал Западу сигнал, пишет New York Times."Россия успешно испытала свою... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T10:51+0300

2025-10-27T10:51+0300

2025-10-27T10:51+0300

владимир путин

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением об успешном испытании ракеты "Буревестник" послал Западу сигнал, пишет New York Times."Россия успешно испытала свою ядерную ракету "Буревестник", способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу…" — говорится в публикации.В материале также отметили особые характеристики оружия, в частности, способность летать гораздо дольше, чем другие ракеты.В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

https://1prime.ru/20251026/burevestnik-863944413.html

https://1prime.ru/20251025/kongress-863930726.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, запад, россия