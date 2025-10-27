Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/putin-863982600.html
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин - 27.10.2025, ПРАЙМ
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T16:24+0300
2025-10-27T16:25+0300
россия
кндр
рф
пекин
владимир путин
ким чен ын
мид
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент РФ в ходе беседы вспомнил о недавних контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине."Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20251023/knr-863863356.html
кндр
рф
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кндр, рф, пекин, владимир путин, ким чен ын, мид, политика
РОССИЯ, КНДР, РФ, Пекин, Владимир Путин, Ким Чен Ын, МИД, политика
16:24 27.10.2025 (обновлено: 16:25 27.10.2025)
 
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин

Путин: отношения России и КНДР развиваются по плану

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент РФ в ходе беседы вспомнил о недавних контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.
"Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану", - сказал Путин.
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
23 октября, 22:52
 
РОССИЯКНДРРФПекинВладимир ПутинКим Чен ЫнМИДполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала