Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин - 27.10.2025, ПРАЙМ
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T16:24+0300
2025-10-27T16:24+0300
2025-10-27T16:25+0300
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент РФ в ходе беседы вспомнил о недавних контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине."Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану", - сказал Путин.
