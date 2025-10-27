https://1prime.ru/20251027/putin-863996077.html

В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике"

В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике"

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина, в котором он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник", стало недвусмысленным предупреждением для западных стран, пишет индийское издание Times of India."Время проведения испытаний и последующие заявления Путина во время совещания с командирами, участвующими в СВО, рассматриваются как предупреждение Западу", — отмечает издание.В статье подчеркивается, что завершённые испытания демонстрируют решимость России не поддаваться внешнему давлению в вопросе украинского конфликта.В воскресенье Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск. Глава государства сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник".Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что запуск прошёл 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.Путин подчеркнул, что ключевые задачи испытаний выполнены, и теперь предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство. Он также отметил, что это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире.

