В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике"
Times of India: заявление Путина о "Буревестнике" стало сигналом стойкости России
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина, в котором он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник", стало недвусмысленным предупреждением для западных стран, пишет индийское издание Times of India.
"Время проведения испытаний и последующие заявления Путина во время совещания с командирами, участвующими в СВО, рассматриваются как предупреждение Западу", — отмечает издание.
В статье подчеркивается, что завершённые испытания демонстрируют решимость России не поддаваться внешнему давлению в вопросе украинского конфликта.
В воскресенье Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск. Глава государства сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник".
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что запуск прошёл 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.
Путин подчеркнул, что ключевые задачи испытаний выполнены, и теперь предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство. Он также отметил, что это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире.