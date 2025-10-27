Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике" - 27.10.2025
В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике"
В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике" - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике"
Выступление Владимира Путина, в котором он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник", стало недвусмысленным предупреждением для западных стран, пишет... | 27.10.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина, в котором он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник", стало недвусмысленным предупреждением для западных стран, пишет индийское издание Times of India."Время проведения испытаний и последующие заявления Путина во время совещания с командирами, участвующими в СВО, рассматриваются как предупреждение Западу", — отмечает издание.В статье подчеркивается, что завершённые испытания демонстрируют решимость России не поддаваться внешнему давлению в вопросе украинского конфликта.В воскресенье Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск. Глава государства сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник".Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что запуск прошёл 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.Путин подчеркнул, что ключевые задачи испытаний выполнены, и теперь предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство. Он также отметил, что это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире.
В Индии увидели предупреждение Западу в словах Путина о "Буревестнике"

Times of India: заявление Путина о "Буревестнике" стало сигналом стойкости России

© РИА Новости . POOL | Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина, в котором он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник", стало недвусмысленным предупреждением для западных стран, пишет индийское издание Times of India.
"Время проведения испытаний и последующие заявления Путина во время совещания с командирами, участвующими в СВО, рассматриваются как предупреждение Западу", — отмечает издание.
На Западе забили тревогу из-за нового заявления Путина
В статье подчеркивается, что завершённые испытания демонстрируют решимость России не поддаваться внешнему давлению в вопросе украинского конфликта.
В воскресенье Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск. Глава государства сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник".
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что запуск прошёл 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.
Путин подчеркнул, что ключевые задачи испытаний выполнены, и теперь предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство. Он также отметил, что это уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире.
Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике"
26 октября, 18:53
