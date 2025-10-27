Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компании в России чаще выбирают квотирование для привлечения иностранцев - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/rabota-863992433.html
Компании в России чаще выбирают квотирование для привлечения иностранцев
Компании в России чаще выбирают квотирование для привлечения иностранцев - 27.10.2025, ПРАЙМ
Компании в России чаще выбирают квотирование для привлечения иностранцев
Российские работодатели стали выбирать механизм квотирования для привлечения иностранной рабочей силы чаще, квота на привлечение квалифицированных рабочих из... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T20:23+0300
2025-10-27T20:23+0300
россия
китай
турция
индия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_8075e54aa9993102c2435e43f2aab893.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российские работодатели стали выбирать механизм квотирования для привлечения иностранной рабочей силы чаще, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тысячи разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый специалист из визовых стран в рамках квоты должен оформить рабочую визу и разрешение на работу. Согласно министерству, объем въехавших в рамках квоты работников как правило ниже согласованного объема. В основном через этот механизм работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим. "Трудоустройство российских граждан — приоритет государственной политики в сфере регулирования рынка труда и занятости. Квота устанавливается на привлечение специалистов из визовых стран в тех случаях, когда работодателям необходимы трудовые ресурсы и они подтвердили, что не могут найти соответствующих специалистов в России", - передаются в сообщении слова замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина. Он уточнил, что почти 92% работников - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. Небольшая часть, порядка 8% - это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, и иные сотрудники (например, ветеринарные санитары или рабочие по уходу за животными). По данным министерства, увеличился спрос на такие профессии, как "монтажник технологических трубопроводов", "арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)", "бетонщик", "электросварщик ручной сварки", "монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "мастер строительных и монтажных работ", "электромеханик".
https://1prime.ru/20251016/gosuslugi-863607653.html
https://1prime.ru/20251023/medvedev-863860882.html
https://1prime.ru/20251007/printsip-863236520.html
китай
турция
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_bd13dc546cea370cbc441f57c39a8e3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, турция, индия, бизнес
РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ, Бизнес
20:23 27.10.2025
 
Компании в России чаще выбирают квотирование для привлечения иностранцев

Компании в России чаще стали выбирать квотирование для привлечения иностранных работников

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российские работодатели стали выбирать механизм квотирования для привлечения иностранной рабочей силы чаще, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Сайт Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Минтруд утвердил порядок оформления цифровых удостоверений для льготников
16 октября, 23:08
"Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тысячи разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый специалист из визовых стран в рамках квоты должен оформить рабочую визу и разрешение на работу. Согласно министерству, объем въехавших в рамках квоты работников как правило ниже согласованного объема. В основном через этот механизм работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Медведев призвал усовершенствовать механизмы привлечения рабочей силы
23 октября, 20:15
"Трудоустройство российских граждан — приоритет государственной политики в сфере регулирования рынка труда и занятости. Квота устанавливается на привлечение специалистов из визовых стран в тех случаях, когда работодателям необходимы трудовые ресурсы и они подтвердили, что не могут найти соответствующих специалистов в России", - передаются в сообщении слова замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина.
Он уточнил, что почти 92% работников - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. Небольшая часть, порядка 8% - это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, и иные сотрудники (например, ветеринарные санитары или рабочие по уходу за животными).
По данным министерства, увеличился спрос на такие профессии, как "монтажник технологических трубопроводов", "арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)", "бетонщик", "электросварщик ручной сварки", "монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "мастер строительных и монтажных работ", "электромеханик".
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Минтруд рассказал о новом принципе для поддержки безработных
7 октября, 10:21
 
РОССИЯКИТАЙТУРЦИЯИНДИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала