Компании в России чаще выбирают квотирование для привлечения иностранцев
2025-10-27T20:23+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российские работодатели стали выбирать механизм квотирования для привлечения иностранной рабочей силы чаще, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тысячи разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый специалист из визовых стран в рамках квоты должен оформить рабочую визу и разрешение на работу. Согласно министерству, объем въехавших в рамках квоты работников как правило ниже согласованного объема. В основном через этот механизм работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим. "Трудоустройство российских граждан — приоритет государственной политики в сфере регулирования рынка труда и занятости. Квота устанавливается на привлечение специалистов из визовых стран в тех случаях, когда работодателям необходимы трудовые ресурсы и они подтвердили, что не могут найти соответствующих специалистов в России", - передаются в сообщении слова замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина. Он уточнил, что почти 92% работников - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. Небольшая часть, порядка 8% - это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, и иные сотрудники (например, ветеринарные санитары или рабочие по уходу за животными). По данным министерства, увеличился спрос на такие профессии, как "монтажник технологических трубопроводов", "арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)", "бетонщик", "электросварщик ручной сварки", "монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "мастер строительных и монтажных работ", "электромеханик".
