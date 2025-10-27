Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/radiostantsiya-863997033.html
"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями
"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями
Военная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция судного дня", за день передала два новых загадочных сообщения, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи". | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T23:12+0300
2025-10-27T23:12+0300
в мире
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83436/66/834366616_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ceb4db9c3f4224f68408ca94b40ea218.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Военная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция судного дня", за день передала два новых загадочных сообщения, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".Первое сообщение прозвучало в 12:54 по московскому времени и содержало слово "семень", второе — в 14:20, с кодовым словом "блохороши".Как отмечают наблюдатели, трансляции станции традиционно состоят из последовательностей цифр, букв и редких слов. При этом код "семень" ранее в эфире УВБ-76 не использовался.Радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах и, как полагают эксперты, относится к системе связи Вооружённых сил. В обычном режиме станция транслирует короткие монотонные сигналы, из-за чего получила прозвище "Жужжалка".Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о дате регистрации станции и её владельцах, отметив, что такие данные предоставляются исключительно государственным структурам.
https://1prime.ru/20251020/radiostantsiya-863732214.html
https://1prime.ru/20251014/radiostantsiya-863502510.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83436/66/834366616_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_66fe088c5966aaf36599c66f9b6539b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, роскомнадзор
В мире, Роскомнадзор
23:12 27.10.2025
 
"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями

Необычные сигналы "Радиостанции судного дня": прозвучали слова "семень" и "блохороши"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи.
Мачта базовой станции сотовой связи. - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Мачта базовой станции сотовой связи.. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Военная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция судного дня", за день передала два новых загадочных сообщения, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".
Первое сообщение прозвучало в 12:54 по московскому времени и содержало слово "семень", второе — в 14:20, с кодовым словом "блохороши".
*взрыв
"Радиостанция судного дня" вновь передала загадочные сообщения
20 октября, 21:43
Как отмечают наблюдатели, трансляции станции традиционно состоят из последовательностей цифр, букв и редких слов. При этом код "семень" ранее в эфире УВБ-76 не использовался.
Радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах и, как полагают эксперты, относится к системе связи Вооружённых сил. В обычном режиме станция транслирует короткие монотонные сигналы, из-за чего получила прозвище "Жужжалка".
Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о дате регистрации станции и её владельцах, отметив, что такие данные предоставляются исключительно государственным структурам.
Мачта базовой станции сотовой связи. - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали новые сообщения
14 октября, 18:12
 
В миреРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала