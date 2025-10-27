https://1prime.ru/20251027/radiostantsiya-863997033.html

"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями

"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями - 27.10.2025, ПРАЙМ

"Радиостанция судного дня" вновь вышла в эфир с загадочными сообщениями

27.10.2025

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Военная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция судного дня", за день передала два новых загадочных сообщения, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".Первое сообщение прозвучало в 12:54 по московскому времени и содержало слово "семень", второе — в 14:20, с кодовым словом "блохороши".Как отмечают наблюдатели, трансляции станции традиционно состоят из последовательностей цифр, букв и редких слов. При этом код "семень" ранее в эфире УВБ-76 не использовался.Радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах и, как полагают эксперты, относится к системе связи Вооружённых сил. В обычном режиме станция транслирует короткие монотонные сигналы, из-за чего получила прозвище "Жужжалка".Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о дате регистрации станции и её владельцах, отметив, что такие данные предоставляются исключительно государственным структурам.

