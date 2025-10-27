https://1prime.ru/20251027/regiony-863958077.html

Названы регионы, где чаще всего случались инциденты с самокатами

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Инциденты с самокатами в 2025 году чаще всего случались в Ростовской области и Санкт-Петербурге - на эти субъекты приходится по 25% от всех происшествий в стране, говорится в совместном исследовании экосистемы для бизнеса "Контур" и страхового дома ВСК, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Инциденты с велосипедистами чаще происходили в Ростовской области (26% ЧП), Краснодарском крае (10%), а также в Татарстане, Пермском крае, Курганской и Нижегородской областях (по 7%). А с самокатчиками - в Ростовской области и в Санкт-Петербурге (по 25%)", - говорится в исследовании по результатам анализа регионов, где в 2025 году фиксируется наибольшее число происшествий с велосипедистами и самокатчиками. При этом, по данным аналитиков, все происшествия во время поездок на самокатах не приводили к серьезным травмам, которые бы требовали госпитализации. При падении с самоката застрахованным выплачивалось в среднем 23,6 тысячи рублей. "При инцидентах с велосипедистами в 93% случаев также не понадобилась помощь медиков в условиях стационара; в 7% случаев пострадавшие оказывались в больнице. Сумма средней страховой выплаты составила 9,4 тысячи рублей", - уточняется в исследовании. В то же время аналитики рассказывают, что на двух крупнейших маркетплейсах с марта по сентябрь россияне приобрели более 700,5 тысячи самокатов на 2,5 миллиарда рублей, прирост составил 30% к объему заказов в 2024 году. "Средний чек за них составил 3 720 рублей. Велосипедов приобретено 223,6 тысячи (в 2,5 раза больше, чем в сезоне 2024 года) на 3,2 миллиарда рублей. Чаще всего их покупали за 13 923 рубля", - поясняют они. Одновременно, с весны по начало осени было куплено свыше 30,5 тысячи электросамокатов, это почти в три раза больше, чем в прошлогоднем сезоне, следует из исследования. "В общей сложности селлеры выручили за них более 738,3 миллиона рублей, утроив объем выручки за тот же период годом ранее. Средний чек за электросамокаты несколько снизился и составил 20,7 тысячи рублей (-12,55% к прошлому году)", - делятся аналитики. По их словам, несмотря на троекратный рост продаж, электросамокаты по-прежнему сильно уступают в спросе на маркетплейсах обычным самокатам и велосипедам. "Как и в прошлом сезоне, продажи СИМ без электромоторов превышают число покупок электросамокатов в десятки раз", - заключается в исследовании.

