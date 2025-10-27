https://1prime.ru/20251027/regulirovanie-863980756.html
Путин подписал закон об особом регулировании в некоторых сферах при КТО
2025-10-27T15:41+0300
2025-10-27T15:41+0300
2025-10-27T15:41+0300
энергетика
газ
рф
владимир путин
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ устанавливать особенности регулирования электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и связанных с ними жилищных отношений на отдельных территориях в период проведения контртеррористической операции (КТО) и введения других спецрежимов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет кабмину полномочия определять перечень регионов (частей их территорий), где устанавливаются особенности применения положений законодательства в области электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного законодательства, и период их применения. Закон позволит правительству в таких ситуациях, в частности, определять особенности ценообразования в этих сферах; а также особенности работы оптового и розничных рынков электроэнергии, исполнения требований к обеспечению надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, вступающих в силу в иные сроки.
рф
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_0467504f869b34bff9d4074ffceef9a7.jpg
Путин подписал закон об особом регулировании в некоторых сферах при КТО
Путин разрешил правительству вводить особое регулирование в некоторых сферах при КТО
