Путин подписал закон об особом регулировании в некоторых сферах при КТО - 27.10.2025
Путин подписал закон об особом регулировании в некоторых сферах при КТО
энергетика
газ
рф
владимир путин
россия
правительство рф
газ, рф, владимир путин, россия, правительство рф
Энергетика, Газ, РФ, Владимир Путин, РОССИЯ, Правительство РФ
15:41 27.10.2025
 
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ устанавливать особенности регулирования электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и связанных с ними жилищных отношений на отдельных территориях в период проведения контртеррористической операции (КТО) и введения других спецрежимов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет кабмину полномочия определять перечень регионов (частей их территорий), где устанавливаются особенности применения положений законодательства в области электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного законодательства, и период их применения.
Закон позволит правительству в таких ситуациях, в частности, определять особенности ценообразования в этих сферах; а также особенности работы оптового и розничных рынков электроэнергии, исполнения требований к обеспечению надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, вступающих в силу в иные сроки.
 
