МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по направлению Москва ("Внуково") - Сухум, сообщила компания. "Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по новому направлению Москва ("Внуково") - Сухум. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 8 701 рубля (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено)", - говорится в сообщении.
бизнес, россия, москва, сухум, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сухум, аэропорт Внуково
23:22 27.10.2025
 
"Руслайн" запустит прямые рейсы из Москвы в Сухум

Авиакомпания Руслайн запустит прямые рейсы из Москвы в Сухум с 1 ноября 2025 года

© РИА НовостиАэропорт "Внуково"
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Аэропорт "Внуково" . Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по направлению Москва ("Внуково") - Сухум, сообщила компания.
"Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по новому направлению Москва ("Внуково") - Сухум. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 8 701 рубля (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено)", - говорится в сообщении.
БизнесРОССИЯМОСКВАСухумаэропорт Внуково
 
 
