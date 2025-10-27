"Руслайн" запустит прямые рейсы из Москвы в Сухум

https://1prime.ru/20251027/reys-863997727.html
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по направлению Москва ("Внуково") - Сухум, сообщила компания. "Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по новому направлению Москва ("Внуково") - Сухум. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 8 701 рубля (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено)", - говорится в сообщении.
