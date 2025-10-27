https://1prime.ru/20251027/reys-863997727.html

"Руслайн" запустит прямые рейсы из Москвы в Сухум

"Руслайн" запустит прямые рейсы из Москвы в Сухум - 27.10.2025, ПРАЙМ

"Руслайн" запустит прямые рейсы из Москвы в Сухум

Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по направлению Москва ("Внуково") - Сухум, сообщила компания. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T23:22+0300

2025-10-27T23:22+0300

2025-10-27T23:22+0300

бизнес

россия

москва

сухум

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_33c4bf1b7addb66e5baaeaaf531e6bf7.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по направлению Москва ("Внуково") - Сухум, сообщила компания. "Авиакомпания "Руслайн" с первого ноября 2025 года открывает прямые рейсы по новому направлению Москва ("Внуково") - Сухум. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 8 701 рубля (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251027/angara-863969619.html

москва

сухум

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сухум, аэропорт внуково