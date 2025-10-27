https://1prime.ru/20251027/rossija-863956402.html

Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов - 27.10.2025, ПРАЙМ

Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T01:40+0300

2025-10-27T01:40+0300

2025-10-27T01:40+0300

россия

бизнес

экономика

южная корея

рф

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863956402.jpg?1761518422

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, и многое зависит от позиции властей. Мы надеемся, что будут достигнуты результаты", - сообщил Руденко газете "Известия". Россия по-прежнему остаётся объектом ограничительных мер со стороны Республики Корея. В списке экспортных ограничений — 1402 позиции. Нет прямого авиасообщения, затруднены взаимные расчёты, заморожены почти все механизмы межгосударственного взаимодействия.

южная корея

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, южная корея, рф, мид рф, мид