Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов - 27.10.2025
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
2025-10-27T01:40+0300
2025-10-27T01:40+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, и многое зависит от позиции властей. Мы надеемся, что будут достигнуты результаты", - сообщил Руденко газете "Известия". Россия по-прежнему остаётся объектом ограничительных мер со стороны Республики Корея. В списке экспортных ограничений — 1402 позиции. Нет прямого авиасообщения, затруднены взаимные расчёты, заморожены почти все механизмы межгосударственного взаимодействия.
01:40 27.10.2025
 
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, и многое зависит от позиции властей. Мы надеемся, что будут достигнуты результаты", - сообщил Руденко газете "Известия".
Россия по-прежнему остаётся объектом ограничительных мер со стороны Республики Корея. В списке экспортных ограничений — 1402 позиции. Нет прямого авиасообщения, затруднены взаимные расчёты, заморожены почти все механизмы межгосударственного взаимодействия.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала