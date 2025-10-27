https://1prime.ru/20251027/rossija-863956402.html
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сейчас контакты идут на уровне авиакомпаний двух стран, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, и многое зависит от позиции властей. Мы надеемся, что будут достигнуты результаты", - сообщил Руденко газете "Известия".
Россия по-прежнему остаётся объектом ограничительных мер со стороны Республики Корея. В списке экспортных ограничений — 1402 позиции. Нет прямого авиасообщения, затруднены взаимные расчёты, заморожены почти все механизмы межгосударственного взаимодействия.
