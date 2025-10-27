https://1prime.ru/20251027/rossija-863957188.html

Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой

Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой - 27.10.2025, ПРАЙМ

Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой

Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T04:07+0300

2025-10-27T04:07+0300

2025-10-27T04:07+0300

россия

экономика

бизнес

азербайджан

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863957188.jpg?1761527265

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить отношения между странами в сфере культуры, заявил РИА Новости cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Президент России Владимир Путин 24 октября провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы всегда говорили, что Россия готова ко всему, к чему готовы партнеры. И насколько наши азербайджанские друзья и коллеги готовы вернуться к налаживанию гуманитарных связей, связей в науке, образовании, культуре, мы ровно на сколько тоже готовы", - заявил Швыдкой, говоря о перспективе возобновления культурных связей между странами. Он подчеркнул, что Россию с Азербайджаном связывает вековая история, народы находятся в очень тесных семейных переплетениях и разделяют вместе те духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментами для общества в обеих странах. "Как мне представляется, у нас нет глубоких причин для того, чтобы не возобновить все отношения в полном объеме", - отметил Швыдкой. Ранее в июне Минкультуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и других, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений в Азербайджане.

азербайджан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, азербайджан, рф, владимир путин