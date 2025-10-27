Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251027/rossija-863957188.html
Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой
Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой - 27.10.2025, ПРАЙМ
Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой
Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T04:07+0300
2025-10-27T04:07+0300
россия
экономика
бизнес
азербайджан
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863957188.jpg?1761527265
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить отношения между странами в сфере культуры, заявил РИА Новости cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Президент России Владимир Путин 24 октября провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы всегда говорили, что Россия готова ко всему, к чему готовы партнеры. И насколько наши азербайджанские друзья и коллеги готовы вернуться к налаживанию гуманитарных связей, связей в науке, образовании, культуре, мы ровно на сколько тоже готовы", - заявил Швыдкой, говоря о перспективе возобновления культурных связей между странами. Он подчеркнул, что Россию с Азербайджаном связывает вековая история, народы находятся в очень тесных семейных переплетениях и разделяют вместе те духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментами для общества в обеих странах. "Как мне представляется, у нас нет глубоких причин для того, чтобы не возобновить все отношения в полном объеме", - отметил Швыдкой. Ранее в июне Минкультуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и других, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений в Азербайджане.
азербайджан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, азербайджан, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, Владимир Путин
04:07 27.10.2025
 
Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном, заявил Швыдкой

Швыдкой: Россия готова возобновить культурные связи с Азербайджаном

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить отношения между странами в сфере культуры, заявил РИА Новости cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Президент России Владимир Путин 24 октября провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы всегда говорили, что Россия готова ко всему, к чему готовы партнеры. И насколько наши азербайджанские друзья и коллеги готовы вернуться к налаживанию гуманитарных связей, связей в науке, образовании, культуре, мы ровно на сколько тоже готовы", - заявил Швыдкой, говоря о перспективе возобновления культурных связей между странами.
Он подчеркнул, что Россию с Азербайджаном связывает вековая история, народы находятся в очень тесных семейных переплетениях и разделяют вместе те духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментами для общества в обеих странах.
"Как мне представляется, у нас нет глубоких причин для того, чтобы не возобновить все отношения в полном объеме", - отметил Швыдкой.
Ранее в июне Минкультуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и других, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений в Азербайджане.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесАЗЕРБАЙДЖАНРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала