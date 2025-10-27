Россияне заранее бронируют жилье в Ессентуках и Калининграде

https://1prime.ru/20251027/rossijane-863958447.html

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россияне заранее бронируют жилье на новогодние праздники в Ессентуках и Калининграде - в среднем почти за 5 месяцев до начала отдыха, выяснили аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС), чье исследование есть в распоряжении РИА Новости. "Раньше всего россияне бронируют туристическое жилье для новогоднего отдыха в Ессентуках и Калининграде - почти за 5 месяцев (144 дня) до начала отдыха. На втором месте по глубине ранних бронирований - всесезонный курорт Архыз, где отели резервируют в среднем за 137 дней до поездки", - говорится в исследовании. По данным Bronevik, в Анапе проживание на каникулах начинают бронировать за 135 дней до поездки, в Адлере, Архангельске и Владивостоке - за 130 дней. В десятку городов с ранним бронированием также вошли Сочи, Геленджик, Кисловодск, Петрозаводск и Тула. "Среди типов туристического жилья раньше всего бронируются курортные отели (в среднем за 160 дней) и санатории (149 дней). Они пользуются повышенным ранним спросом, так как предлагают комплексные тарифы с питанием и дополнительными услугами и при этом располагают ограниченным номерным фондом. Глэмпинги (116 дней) также бронируют заранее - формат становится все более востребованным, а количество всесезонных объектов пока невелико", - обратили внимание в сервисе. В целом по России глубина ранних бронирований туристического жилья на новогодние праздники составляет в среднем 112 дней (на 4 дня меньше, чем годом ранее). "Незначительное снижение может быть связано с тем, что часть путешественников откладывает выбор, ожидая сезонных акций и специальных предложений ближе к декабрю", - полагают в Bronevik.

