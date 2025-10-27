https://1prime.ru/20251027/rubl-863972115.html

Невиданная сила рубля: биржи падают, а он все крепче

Невиданная сила рубля: биржи падают, а он все крепче

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Новая торговая неделя на российском рынке акций начинается в миноре – индекс Мосбиржи пробил годовое дно и опустился ниже 2500 п. Негатив давит на акции практически со всех сторон – геополитика в фазе обострения, санкции усилены, рубль укрепляется, а прогноз по уровню ключевой ставки на 2026 г. был заметно повышен. При таких ожиданиях символическое снижение "ключа" на 0,5 п.п. на минувшем заседании ЦБ не сильно обнадежило участников торгов. В то же время большинство акций перепроданы и интересны для подбора по текущим котировкам. Инвесторы могут переходить к покупкам даже на умеренно позитивных инфоповодах. С большой вероятностью рынок найдет силы удержаться над круглыми 2500 п. Ну а если дело опять пойдет к личной встрече президентов РФ и США, подскок в направлении 2700 п. за пару сессий не удивит. Предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями и публикациями. В фокусе внимания, помимо геополитики, будут финансовые отчеты компаний за 3 квартал. В ближайшие дни результаты сообщат Сбербанк, ВТБ, Яндекс, Аэрофлот, X5, Русгидро и др. В среду ожидается выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, в этот же день Росстат представит недельный отчет по инфляции. В четверг Госдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики на 2026 –2028 гг. На внешнем треке инвесторы ждут заседания ФРС – американский регулятор объявит решение по процентным ставкам 29 октября. Практически нет сомнений, что они будут понижены на 25 б.п. Другая важная тема – торговые отношения США и КНР. В середине недели на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должна состояться встреча глав двух стран. Рубль снова демонстрирует необычную силу – доллар продавлен ниже 80, юань опустился к 11. Причины крепости нацвалюты – пиковая поддержка со стороны налогового периода, пересмотр прогноза ключевой ставки на будущий год в сторону повышения, общая подавленность спроса на валюту при ее комфортном предложении. Ожидаем, что к концу недели, по завершении фискального периода, инвалюты могут отыграть часть потерь, ждем доллар в области 80-81, юань – ближе к 11,3 руб.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

