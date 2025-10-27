Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Невиданная сила рубля: биржи падают, а он все крепче - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/rubl-863972115.html
Невиданная сила рубля: биржи падают, а он все крепче
Невиданная сила рубля: биржи падают, а он все крепче - 27.10.2025, ПРАЙМ
Невиданная сила рубля: биржи падают, а он все крепче
Новая торговая неделя на российском рынке акций начинается в миноре – индекс Мосбиржи пробил годовое дно и опустился ниже 2500 п. Негатив давит на акции... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T12:38+0300
2025-10-27T12:38+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
китай
мосбиржа
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863972115.jpg?1761557908
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Новая торговая неделя на российском рынке акций начинается в миноре – индекс Мосбиржи пробил годовое дно и опустился ниже 2500 п. Негатив давит на акции практически со всех сторон – геополитика в фазе обострения, санкции усилены, рубль укрепляется, а прогноз по уровню ключевой ставки на 2026 г. был заметно повышен. При таких ожиданиях символическое снижение "ключа" на 0,5 п.п. на минувшем заседании ЦБ не сильно обнадежило участников торгов. В то же время большинство акций перепроданы и интересны для подбора по текущим котировкам. Инвесторы могут переходить к покупкам даже на умеренно позитивных инфоповодах. С большой вероятностью рынок найдет силы удержаться над круглыми 2500 п. Ну а если дело опять пойдет к личной встрече президентов РФ и США, подскок в направлении 2700 п. за пару сессий не удивит. Предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями и публикациями. В фокусе внимания, помимо геополитики, будут финансовые отчеты компаний за 3 квартал. В ближайшие дни результаты сообщат Сбербанк, ВТБ, Яндекс, Аэрофлот, X5, Русгидро и др. В среду ожидается выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, в этот же день Росстат представит недельный отчет по инфляции. В четверг Госдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики на 2026 –2028 гг. На внешнем треке инвесторы ждут заседания ФРС – американский регулятор объявит решение по процентным ставкам 29 октября. Практически нет сомнений, что они будут понижены на 25 б.п. Другая важная тема – торговые отношения США и КНР. В середине недели на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должна состояться встреча глав двух стран. Рубль снова демонстрирует необычную силу – доллар продавлен ниже 80, юань опустился к 11. Причины крепости нацвалюты – пиковая поддержка со стороны налогового периода, пересмотр прогноза ключевой ставки на будущий год в сторону повышения, общая подавленность спроса на валюту при ее комфортном предложении. Ожидаем, что к концу недели, по завершении фискального периода, инвалюты могут отыграть часть потерь, ждем доллар в области 80-81, юань – ближе к 11,3 руб.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
https://1prime.ru/20251027/rezervy-863905211.html
сша
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, сша, китай, мосбиржа, рф
Мнения аналитиков, Рынок, США, КИТАЙ, Мосбиржа, РФ
12:38 27.10.2025
 
Невиданная сила рубля: биржи падают, а он все крепче

Инвестстратег Бахтин: рублевые активы подстраиваются под новый прогноз по ставке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Новая торговая неделя на российском рынке акций начинается в миноре – индекс Мосбиржи пробил годовое дно и опустился ниже 2500 п. Негатив давит на акции практически со всех сторон – геополитика в фазе обострения, санкции усилены, рубль укрепляется, а прогноз по уровню ключевой ставки на 2026 г. был заметно повышен. При таких ожиданиях символическое снижение "ключа" на 0,5 п.п. на минувшем заседании ЦБ не сильно обнадежило участников торгов.
В то же время большинство акций перепроданы и интересны для подбора по текущим котировкам. Инвесторы могут переходить к покупкам даже на умеренно позитивных инфоповодах. С большой вероятностью рынок найдет силы удержаться над круглыми 2500 п. Ну а если дело опять пойдет к личной встрече президентов РФ и США, подскок в направлении 2700 п. за пару сессий не удивит.
Слитки золота на транспортной ленте - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
"Ставка на золото": к чему готовится Центробанк
07:07
Предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями и публикациями. В фокусе внимания, помимо геополитики, будут финансовые отчеты компаний за 3 квартал. В ближайшие дни результаты сообщат Сбербанк, ВТБ, Яндекс, Аэрофлот, X5, Русгидро и др. В среду ожидается выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, в этот же день Росстат представит недельный отчет по инфляции.
В четверг Госдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики на 2026 –2028 гг. На внешнем треке инвесторы ждут заседания ФРС – американский регулятор объявит решение по процентным ставкам 29 октября. Практически нет сомнений, что они будут понижены на 25 б.п.
Другая важная тема – торговые отношения США и КНР. В середине недели на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должна состояться встреча глав двух стран. Рубль снова демонстрирует необычную силу – доллар продавлен ниже 80, юань опустился к 11.
Причины крепости нацвалюты – пиковая поддержка со стороны налогового периода, пересмотр прогноза ключевой ставки на будущий год в сторону повышения, общая подавленность спроса на валюту при ее комфортном предложении. Ожидаем, что к концу недели, по завершении фискального периода, инвалюты могут отыграть часть потерь, ждем доллар в области 80-81, юань – ближе к 11,3 руб.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокСШАКИТАЙМосбиржаРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала