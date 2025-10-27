Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год - 27.10.2025
РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год
РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год - 27.10.2025, ПРАЙМ
РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год
РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:48+0300
2025-10-27T15:48+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Мы работаем, РЖД готовят варианты, мы все варианты считаем, учитываем, помогаем коллегам", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости в кулуарах большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство" об объеме инвестпрограммы РЖД на 2026 год. Никитин в начале октября 2025 года сообщал журналистам, что инвестпрограмма РЖД на 2026 год формируется в объеме, который закроет все потребности компании. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Гендиректор компании Олег Белозеров в феврале текущего года в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, говорил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
15:48 27.10.2025
 
РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год

Минтранс сообщил о подготовке РЖД вариантов инвестпрограммы на 2026 год

© РИА Новости . Александр Демьянчук
Логотип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД
Логотип компании ОАО "РЖД". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Мы работаем, РЖД готовят варианты, мы все варианты считаем, учитываем, помогаем коллегам", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости в кулуарах большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство" об объеме инвестпрограммы РЖД на 2026 год.
РЖД - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
РЖД оптимизируют штат управленцев
17 октября, 12:23
Никитин в начале октября 2025 года сообщал журналистам, что инвестпрограмма РЖД на 2026 год формируется в объеме, который закроет все потребности компании.
РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Гендиректор компании Олег Белозеров в феврале текущего года в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года.
РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, говорил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Модель высокоскоростного электропоезда
РЖД разработают новые подходы к пассажирскому сервису
17 октября, 14:59
 
