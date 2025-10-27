https://1prime.ru/20251027/rzhd-863981137.html

РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год

РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год - 27.10.2025, ПРАЙМ

РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год

РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T15:48+0300

2025-10-27T15:48+0300

2025-10-27T15:48+0300

экономика

бизнес

россия

рф

олег белозеров

виталий савельев

ржд

железнодорожный транспорт

железнодорожные перевозки

железнодорожное движение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861288093_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_0cf4d6c96376301040c30d64ee8dac99.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. РЖД готовят варианты инвестпрограммы на 2026 год, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Мы работаем, РЖД готовят варианты, мы все варианты считаем, учитываем, помогаем коллегам", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости в кулуарах большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство" об объеме инвестпрограммы РЖД на 2026 год. Никитин в начале октября 2025 года сообщал журналистам, что инвестпрограмма РЖД на 2026 год формируется в объеме, который закроет все потребности компании. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Гендиректор компании Олег Белозеров в феврале текущего года в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, говорил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

https://1prime.ru/20251017/rzhd-863628516.html

https://1prime.ru/20251017/rzhd-863635356.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, олег белозеров, виталий савельев, ржд, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, железнодорожное движение