https://1prime.ru/20251027/sakhar-863985053.html
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года - 27.10.2025, ПРАЙМ
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года
Биржевые цены на сахар в понедельник падают на 3%, достигнув минимума с декабря 2020 года, следует из данных ICE Futures. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T17:26+0300
2025-10-27T17:26+0300
2025-10-27T17:26+0300
рынок
мировая экономика
сахар
https://cdnn.1prime.ru/img/83819/64/838196409_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_cdf4c02b6af005ab52e40a920c708cc5.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в понедельник падают на 3%, достигнув минимума с декабря 2020 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.25 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар снижалась на 3,21% относительно предыдущего закрытия, до 14,49 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14,5 цента впервые с 22 декабря 2020 года. В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт, ниже 15 центов - на прошлой неделе. С начала года цена на сахар опустилась почти на 25%.
https://1prime.ru/20251020/sok-863722700.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83819/64/838196409_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d90721e8a47d1494e7b5a6e8a9ba049f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика, сахар
Рынок, Мировая экономика, сахар
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года
Биржевые цены на сахар в мире обновили минимум с конца 2020 года
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в понедельник падают на 3%, достигнув минимума с декабря 2020 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.25 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар снижалась на 3,21% относительно предыдущего закрытия, до 14,49 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14,5 цента впервые с 22 декабря 2020 года.
В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт, ниже 15 центов - на прошлой неделе.
С начала года цена на сахар опустилась почти на 25%.
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с сентября 2022