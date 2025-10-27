Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года
Биржевые цены на сахар в понедельник падают на 3%, достигнув минимума с декабря 2020 года, следует из данных ICE Futures. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T17:26+0300
2025-10-27T17:26+0300
рынок
мировая экономика
сахар
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в понедельник падают на 3%, достигнув минимума с декабря 2020 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.25 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар снижалась на 3,21% относительно предыдущего закрытия, до 14,49 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14,5 цента впервые с 22 декабря 2020 года. В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт, ниже 15 центов - на прошлой неделе. С начала года цена на сахар опустилась почти на 25%.
рынок, мировая экономика, сахар
Рынок, Мировая экономика, сахар
17:26 27.10.2025
 
Цены на сахар упали до минимума с декабря 2020 года

Биржевые цены на сахар в мире обновили минимум с конца 2020 года

Производство сахара
Производство сахара - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Производство сахара. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в понедельник падают на 3%, достигнув минимума с декабря 2020 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.25 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар снижалась на 3,21% относительно предыдущего закрытия, до 14,49 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14,5 цента впервые с 22 декабря 2020 года.
В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт, ниже 15 центов - на прошлой неделе.
С начала года цена на сахар опустилась почти на 25%.
Рынок Мировая экономика сахар
 
 
