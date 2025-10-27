Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России - 27.10.2025, ПРАЙМ
Политика
"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России
Россия сохраняет сальдо торгового баланса, невзирая на масштабное санкционное давление, написал в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.
2025-10-27T01:05+0300
2025-10-27T01:05+0300
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия сохраняет сальдо торгового баланса, невзирая на масштабное санкционное давление, написал в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.К моменту начала войны в 2022 году Россия уже восемь лет приспосабливалась к санкциям. Ее валютные резервы продолжают расти и сейчас составляют более 700 миллиардов долларов. По сей день Россия продолжает получать значительное положительное сальдо торгового баланса (не имеет дефицита с 1998 года)", — указал аналитик.По его оценке, западная санкционная политика в отношении России служит всего лишь маскировкой, скрывающей тот факт что Соединенные Штаты и Евросоюз не имеют идей урегулирования кризиса."Выпущен 19-й раунд санкций. Как идут первые 18 раундов? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии", — отметил эксперт.В России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают наращивать. На самом Западе не раз высказывались мнения о неэффективности рестрикций.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его мнению, основная цель Запада — ухудшение уровня жизни миллионов людей.
россия, запад, мировая экономика, владимир путин, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Мировая экономика, Владимир Путин, санкции против РФ
01:05 27.10.2025
 
"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России

Аналитик Уотсон: санкциями против России Запад прикрывает отсутствие стратегии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия сохраняет сальдо торгового баланса, невзирая на масштабное санкционное давление, написал в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.
К моменту начала войны в 2022 году Россия уже восемь лет приспосабливалась к санкциям. Ее валютные резервы продолжают расти и сейчас составляют более 700 миллиардов долларов. По сей день Россия продолжает получать значительное положительное сальдо торгового баланса (не имеет дефицита с 1998 года)", — указал аналитик.
По его оценке, западная санкционная политика в отношении России служит всего лишь маскировкой, скрывающей тот факт что Соединенные Штаты и Евросоюз не имеют идей урегулирования кризиса.
"Выпущен 19-й раунд санкций. Как идут первые 18 раундов? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии", — отметил эксперт.
В России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают наращивать. На самом Западе не раз высказывались мнения о неэффективности рестрикций.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его мнению, основная цель Запада — ухудшение уровня жизни миллионов людей.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
24 октября, 20:19
 
Политика РОССИЯ ЗАПАД Мировая экономика Владимир Путин санкции против РФ
 
 
Заголовок открываемого материала