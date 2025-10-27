https://1prime.ru/20251027/sanktsii-863956119.html

"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России

"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России - 27.10.2025, ПРАЙМ

"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России

Россия сохраняет сальдо торгового баланса, невзирая на масштабное санкционное давление, написал в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T01:05+0300

2025-10-27T01:05+0300

2025-10-27T01:05+0300

политика

россия

запад

мировая экономика

владимир путин

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия сохраняет сальдо торгового баланса, невзирая на масштабное санкционное давление, написал в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.К моменту начала войны в 2022 году Россия уже восемь лет приспосабливалась к санкциям. Ее валютные резервы продолжают расти и сейчас составляют более 700 миллиардов долларов. По сей день Россия продолжает получать значительное положительное сальдо торгового баланса (не имеет дефицита с 1998 года)", — указал аналитик.По его оценке, западная санкционная политика в отношении России служит всего лишь маскировкой, скрывающей тот факт что Соединенные Штаты и Евросоюз не имеют идей урегулирования кризиса."Выпущен 19-й раунд санкций. Как идут первые 18 раундов? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии", — отметил эксперт.В России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают наращивать. На самом Западе не раз высказывались мнения о неэффективности рестрикций.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его мнению, основная цель Запада — ухудшение уровня жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20251024/dmitriev-863908668.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, мировая экономика, владимир путин, санкции против рф