Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России
Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России - 27.10.2025, ПРАЙМ
Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности введения новых санкций против России, заявил репортерам, что со временем они узнают о его решении. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T10:11+0300
2025-10-27T10:11+0300
2025-10-27T10:11+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности введения новых санкций против России, заявил репортерам, что со временем они узнают о его решении. "Вы узнаете", - ответил Трамп на вопрос журналистки, рассматривает ли он возможность дополнительных санкций против РФ.
Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России
Трамп пообещал сообщить в случае введения новых санкций против России