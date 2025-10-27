https://1prime.ru/20251027/sanktsii-863962964.html

Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности введения новых санкций против России, заявил репортерам, что со временем они узнают о его решении. "Вы узнаете", - ответил Трамп на вопрос журналистки, рассматривает ли он возможность дополнительных санкций против РФ.

