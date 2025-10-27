Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России - 27.10.2025, ПРАЙМ
Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности введения новых санкций против России, заявил репортерам, что со временем они узнают о его решении. | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности введения новых санкций против России, заявил репортерам, что со временем они узнают о его решении. "Вы узнаете", - ответил Трамп на вопрос журналистки, рассматривает ли он возможность дополнительных санкций против РФ.
10:11 27.10.2025
 
Трамп ответил на вопрос о возможности новых санкций против России

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности введения новых санкций против России, заявил репортерам, что со временем они узнают о его решении.
"Вы узнаете", - ответил Трамп на вопрос журналистки, рассматривает ли он возможность дополнительных санкций против РФ.
Трамп ответил на вопрос об использовании ЕС российских активов
