Эксперты не ожидают резкого роста производства серебра в мире
Эксперты не ожидают резкого роста производства серебра в мире
2025-10-27T12:09+0300
бизнес
промышленность
серебро
драгоценные металлы
россия
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Резкий рост производства серебра в мире не ожидается в течение 2025-2030 годов даже при высоких ценах на металл, говорится в исследовании старшего аналитика "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Даже в условиях высоких цен на серебро "Эйлер" не ожидает резкого увеличения производства в 2025-2030 годах. Порядка 80% объемов серебра поступает на рынок как побочный продукт при добыче прочих металлов или в результате вторичной переработки, что делает его предложение слабочувствительным к росту цен", - считают эксперты. Отмечается, что рост спроса на серебро от отрасли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поддержит дефицит металла на рынке. Так, по оценкам "Эйлер", дальнейший рост ввода ВИЭ в мире усилит текущий дефицит серебра на рынке и поддержит рост цен в 2026-2029 годах. Серебро практически незаменимо в производстве солнечных панелей как самый электропроводный металл в мире. Более современные и производительные модели ячеек требуют его повышенной загрузки: в пересчете на 1 Вт мощности загрузка серебра может вырасти на 30-85% в будущем, говорится в исследовании. Аналитики компании ожидают, что средняя стоимость серебра превысит 60 долларов за тройскую унцию в 2026 году. Дополнительную поддержку котировкам может оказать нормализация спреда к золоту - исторически золото торговалось к серебру в соотношении примерно 65:1, однако сейчас оно все еще выше 80:1.
Новости
ru-RU
