Сеул не получал запроса от России на переговоры по саммиту АТЭС

Переговоры президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и российской делегации на полях саммита АТЭС пока не планируются, так как Сеул не получал соответствующего запроса | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T07:47+0300

СЕУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Переговоры президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и российской делегации на полях саммита АТЭС пока не планируются, так как Сеул не получал соответствующего запроса от РФ, заявила 3-й заместитель начальника управления безопасности при президенте Республики Корея О Хён Чжу. "Как я уже упомянула, все двусторонние встречи будут проводиться по запросу, и я не думаю, что у нас есть такой запрос от России", - заявила она на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле на вопрос, планируются ли двусторонние переговоры российской делегации с президентом Южной Кореи. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию для участия в саммите АТЭС в Южной Корее, ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Саммит АТЭС пройдет с 31 октября по 1 ноября.

2025

