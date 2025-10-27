Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеул не получал запроса от России на переговоры по саммиту АТЭС - 27.10.2025
СЕУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Переговоры президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и российской делегации на полях саммита АТЭС пока не планируются, так как Сеул не получал соответствующего запроса от РФ, заявила 3-й заместитель начальника управления безопасности при президенте Республики Корея О Хён Чжу. "Как я уже упомянула, все двусторонние встречи будут проводиться по запросу, и я не думаю, что у нас есть такой запрос от России", - заявила она на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле на вопрос, планируются ли двусторонние переговоры российской делегации с президентом Южной Кореи. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию для участия в саммите АТЭС в Южной Корее, ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Саммит АТЭС пройдет с 31 октября по 1 ноября.
07:47 27.10.2025
 
Сеул не получал запроса от России на переговоры по саммиту АТЭС

В Сеуле не планируются переговоры президента Южной Кореи и российской делегации

СЕУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Переговоры президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и российской делегации на полях саммита АТЭС пока не планируются, так как Сеул не получал соответствующего запроса от РФ, заявила 3-й заместитель начальника управления безопасности при президенте Республики Корея О Хён Чжу.
"Как я уже упомянула, все двусторонние встречи будут проводиться по запросу, и я не думаю, что у нас есть такой запрос от России", - заявила она на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле на вопрос, планируются ли двусторонние переговоры российской делегации с президентом Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию для участия в саммите АТЭС в Южной Корее, ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Саммит АТЭС пройдет с 31 октября по 1 ноября.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛРФВладимир ПутинАлексей ОверчукАТЭС
 
 
