Сеул не получал запроса от России на переговоры по саммиту АТЭС
2025-10-27T07:47+0300
экономика
мировая экономика
россия
южная корея
сеул
рф
владимир путин
алексей оверчук
атэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863958780.jpg?1761540465
СЕУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Переговоры президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и российской делегации на полях саммита АТЭС пока не планируются, так как Сеул не получал соответствующего запроса от РФ, заявила 3-й заместитель начальника управления безопасности при президенте Республики Корея О Хён Чжу.
"Как я уже упомянула, все двусторонние встречи будут проводиться по запросу, и я не думаю, что у нас есть такой запрос от России", - заявила она на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле на вопрос, планируются ли двусторонние переговоры российской делегации с президентом Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию для участия в саммите АТЭС в Южной Корее, ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Саммит АТЭС пройдет с 31 октября по 1 ноября.
