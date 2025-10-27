Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути - 27.10.2025
https://1prime.ru/20251027/sevmorput-863975327.html
Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути
Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 27.10.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
мировая экономика
алексей оверчук
асеан
северный морской путь
водный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_7017ac93c37ea9cc0a8df061abdfae43.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути. Это наиболее короткий маршрут для их товаров в Европу", - заявил Оверчук журналистам на брифинге по итогам своего участия в 20-м Восточноазиатском форуме. Он отметил, что объем перевозок по СМП постоянно растет. "Конечно, нужно еще развивать инфраструктуру СМП", - добавил он.
https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_438f3a69621e5ed11809d8d10f0d5257.jpg
россия, мировая экономика, алексей оверчук, асеан, северный морской путь, водный транспорт
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Алексей Оверчук, АСЕАН, Северный морской путь, водный транспорт
13:54 27.10.2025
 
Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути

© РИА Новости . Соломон Лулишов
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости . Соломон Лулишов
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути. Это наиболее короткий маршрут для их товаров в Европу", - заявил Оверчук журналистам на брифинге по итогам своего участия в 20-м Восточноазиатском форуме.
Он отметил, что объем перевозок по СМП постоянно растет.
"Конечно, нужно еще развивать инфраструктуру СМП", - добавил он.
 
Экономика РОССИЯ Мировая экономика Алексей Оверчук АСЕАН Северный морской путь водный транспорт
 
 
