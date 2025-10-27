https://1prime.ru/20251027/sevmorput-863975327.html

Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути

Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути - 27.10.2025

Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути

Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 27.10.2025, ПРАЙМ

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути. Это наиболее короткий маршрут для их товаров в Европу", - заявил Оверчук журналистам на брифинге по итогам своего участия в 20-м Восточноазиатском форуме. Он отметил, что объем перевозок по СМП постоянно растет. "Конечно, нужно еще развивать инфраструктуру СМП", - добавил он.

