Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути
Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути - 27.10.2025, ПРАЙМ
Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути
Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T13:54+0300
2025-10-27T13:54+0300
2025-10-27T13:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
алексей оверчук
асеан
северный морской путь
водный транспорт
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути (СМП), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Страны АСЕАН проявляют большой интерес к Северному морскому пути. Это наиболее короткий маршрут для их товаров в Европу", - заявил Оверчук журналистам на брифинге по итогам своего участия в 20-м Восточноазиатском форуме. Он отметил, что объем перевозок по СМП постоянно растет. "Конечно, нужно еще развивать инфраструктуру СМП", - добавил он.
