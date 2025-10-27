https://1prime.ru/20251027/shokolad-863971569.html

Россияне раскупили шоколад с изображением Путина

россия

бизнес

сша

рф

владимир путин

кирилл дмитриев

ozon

wildberries

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россияне раскупили шоколад с изображением президента РФ Владимира Путина "Своих не бросаем", который спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил конгрессвумен Анне Паулине Луне во время встречи в Майами - товар закончился на маркетплейсах Ozon и Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости. Так, в карточке товара на Ozon указано, что этот товар закончился, и доставка недоступна. На Wildberries указано, что товара нет в наличии. Продавцом шоколада является компания "Росшоколад". Конфеты с цитатами Путина "Великие слова великого человека" не отображаются при поисковой выдаче на маркетплейсах. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Майами с конгрессвумен Анной Паулиной Луной в воскресенье, перед началом встречи он подарил конгрессвумен букет цветов и конфеты с цитатами российского президента Владимира Путина "Великие слова великого человека". Также он вручил ей плитку шоколада с портретом российского лидера и надписью "Своих не бросаем". Ранее в субботу Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что привез в США шоколадные конфеты с Владимиром Путиным в подарок в рамках диалога Россия - США. На обертке одной из конфет написано "Своих не бросаем". На коробке конфет с изображением президента РФ написано "Великие слова Великого человека" и одна из цитат Путина: "Вести диалог с Россией с точки зрения силы - бессмысленно".

