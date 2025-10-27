https://1prime.ru/20251027/sirius-863977905.html
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе" - 27.10.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится спецрегулирование торговли и сервиса на федеральной территории "Сириус", соответствующий... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T14:57+0300
2025-10-27T14:57+0300
2025-10-27T14:57+0300
экономика
технологии
россия
владимир путин
бизнес
"сириус"
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_90f0d727e0a68fafe3418dbb8b85b131.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится спецрегулирование торговли и сервиса на федеральной территории "Сириус", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на создание в "Сириусе" специальных условий для торговли, общественного питания и бытовых услуг, учитывая особенности этой инновационной территории. Предусматривается возможность местных органов власти регулировать работу рынков, ярмарок, нестационарной торговли, а также внедрять современные технологии, такие как роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрические технологии и цифровой рубль. Основная цель закона - формирование комфортной потребительской среды для жителей, гостей и студентов "Сириуса", среди которых учащиеся образовательного фонда "Талант и успех", Научно-технологического университета "Сириус" и Президентского лицея, а также участники масштабных мероприятий и туристы. В силу особого статуса эта территория станет экспериментальной площадкой для отработки современных подходов к организации торговли и сервиса. Также закон позволяет апробировать на территории "Сириуса" инновационные сервисные решения, которые в дальнейшем могут быть внедрены в других регионах России.
https://1prime.ru/20251003/sirius-863120996.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_250:0:2941:2018_1920x0_80_0_0_5442510a0650e7f3362a9af7030dc898.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, бизнес, "сириус"
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес, "Сириус"
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"
Путин подписал закон о введении спецрегулирования торговли и сервиса в "Сириусе"
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится спецрегулирование торговли и сервиса на федеральной территории "Сириус", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на создание в "Сириусе" специальных условий для торговли, общественного питания и бытовых услуг, учитывая особенности этой инновационной территории. Предусматривается возможность местных органов власти регулировать работу рынков, ярмарок, нестационарной торговли, а также внедрять современные технологии, такие как роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрические технологии и цифровой рубль.
Основная цель закона - формирование комфортной потребительской среды для жителей, гостей и студентов "Сириуса", среди которых учащиеся образовательного фонда "Талант и успех", Научно-технологического университета "Сириус" и Президентского лицея, а также участники масштабных мероприятий и туристы.
В силу особого статуса эта территория станет экспериментальной площадкой для отработки современных подходов к организации торговли и сервиса.
Также закон позволяет апробировать на территории "Сириуса" инновационные сервисные решения, которые в дальнейшем могут быть внедрены в других регионах России.
Путин назвал "Сириус" городом будущего