Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе" - 27.10.2025
https://1prime.ru/20251027/sirius-863977905.html
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"
2025-10-27T14:57+0300
2025-10-27T14:57+0300
экономика
технологии
россия
владимир путин
бизнес
"сириус"
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится спецрегулирование торговли и сервиса на федеральной территории "Сириус", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на создание в "Сириусе" специальных условий для торговли, общественного питания и бытовых услуг, учитывая особенности этой инновационной территории. Предусматривается возможность местных органов власти регулировать работу рынков, ярмарок, нестационарной торговли, а также внедрять современные технологии, такие как роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрические технологии и цифровой рубль. Основная цель закона - формирование комфортной потребительской среды для жителей, гостей и студентов "Сириуса", среди которых учащиеся образовательного фонда "Талант и успех", Научно-технологического университета "Сириус" и Президентского лицея, а также участники масштабных мероприятий и туристы. В силу особого статуса эта территория станет экспериментальной площадкой для отработки современных подходов к организации торговли и сервиса. Также закон позволяет апробировать на территории "Сириуса" инновационные сервисные решения, которые в дальнейшем могут быть внедрены в других регионах России.
технологии, россия, владимир путин, бизнес, "сириус"
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес, "Сириус"
14:57 27.10.2025
 
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"

Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится спецрегулирование торговли и сервиса на федеральной территории "Сириус", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на создание в "Сириусе" специальных условий для торговли, общественного питания и бытовых услуг, учитывая особенности этой инновационной территории. Предусматривается возможность местных органов власти регулировать работу рынков, ярмарок, нестационарной торговли, а также внедрять современные технологии, такие как роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрические технологии и цифровой рубль.
Основная цель закона - формирование комфортной потребительской среды для жителей, гостей и студентов "Сириуса", среди которых учащиеся образовательного фонда "Талант и успех", Научно-технологического университета "Сириус" и Президентского лицея, а также участники масштабных мероприятий и туристы.
В силу особого статуса эта территория станет экспериментальной площадкой для отработки современных подходов к организации торговли и сервиса.
Также закон позволяет апробировать на территории "Сириуса" инновационные сервисные решения, которые в дальнейшем могут быть внедрены в других регионах России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО в новом концертном центре в Сириусе
Путин назвал "Сириус" городом будущего
3 октября, 17:09
 
Экономика Технологии РОССИЯ Владимир Путин Бизнес "Сириус"
 
 
