https://1prime.ru/20251027/sovkombank-863985296.html
Совкомбанк предоставил "РусГидро" возобновляемую кредитную линию
Совкомбанк предоставил "РусГидро" возобновляемую кредитную линию - 27.10.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк предоставил "РусГидро" возобновляемую кредитную линию
Совкомбанк и ПАО "РусГидро", одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников,... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T18:32+0300
2025-10-27T18:32+0300
2025-10-27T18:32+0300
совкомбанк
финансы
банки
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_0:134:2604:1599_1920x0_80_0_0_4c2e1117cae9baa8662acf14caa8068f.jpg
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк и ПАО "РусГидро", одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, заключили соглашение о открытии возобновляемой кредитной линии, сообщили в банке.Объём финансирования составляет 20 млрд рублей, срок действия соглашения – до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании."Мы давно и плодотворно сотрудничаем с “РусГидро”. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объёмы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключённого соглашения с головной компанией, в этом году банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы", - рассказал зампредправления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.Это подтверждает высокий уровень доверия к банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора, добавил он.
https://1prime.ru/20251027/lizing-863976232.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/12/855880439_148:0:2457:1732_1920x0_80_0_0_e695a37a730e6c4cb0467d95faeea7bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, финансы, банки, русгидро
Совкомбанк, Финансы, Банки, Русгидро
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк и ПАО "РусГидро", одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, заключили соглашение о открытии возобновляемой кредитной линии, сообщили в банке.
Объём финансирования составляет 20 млрд рублей, срок действия соглашения – до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании.
Совкомбанк Лизинг присоединился к программам льготного лизинга ДОМ.РФ
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с “РусГидро”. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объёмы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключённого соглашения с головной компанией, в этом году банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы", - рассказал зампредправления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.
Это подтверждает высокий уровень доверия к банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора, добавил он.