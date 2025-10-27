Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.10.2025
Совкомбанк предоставил "РусГидро" возобновляемую кредитную линию
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк и ПАО "РусГидро", одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, заключили соглашение о открытии возобновляемой кредитной линии, сообщили в банке.Объём финансирования составляет 20 млрд рублей, срок действия соглашения – до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании."Мы давно и плодотворно сотрудничаем с “РусГидро”. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объёмы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключённого соглашения с головной компанией, в этом году банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы", - рассказал зампредправления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.Это подтверждает высокий уровень доверия к банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора, добавил он.
18:32 27.10.2025
 

Совкомбанк предоставил "РусГидро" возобновляемую кредитную линию

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк и ПАО "РусГидро", одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, заключили соглашение о открытии возобновляемой кредитной линии, сообщили в банке.
Объём финансирования составляет 20 млрд рублей, срок действия соглашения – до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании.
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с “РусГидро”. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объёмы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключённого соглашения с головной компанией, в этом году банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы", - рассказал зампредправления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.
Это подтверждает высокий уровень доверия к банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора, добавил он.
 
