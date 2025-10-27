https://1prime.ru/20251027/ssha-863990721.html

Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора

Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора - 27.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора

Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в понедельник, участники рынка ожидают финансовой отчетности компаний техсектора страны и их инвестиций в... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T19:39+0300

2025-10-27T19:39+0300

2025-10-27T19:39+0300

рынок

торги

индексы

сша

рф

dow jones

microsoft

alphabet

nasdaq composite

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в понедельник, участники рынка ожидают финансовой отчетности компаний техсектора страны и их инвестиций в отрасль, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.38 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,54%, до 47 462,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,59%, до 23 574,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,95%, до 6 856,03 пункта. Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), согласно прогнозам аналитиков агентства Блумберг, направят на инвестиции в совокупном объеме примерно 360 миллиардов долларов в текущем финансовом году, причем значительная часть этих средств пойдет на развитие искусственного интеллекта (ИИ). "Мы ожидаем очередного сильного раунда отчетов крупнейших технологических компаний, учитывая неослабевающий спрос на технологии и инфраструктуру ИИ", - приводит Блумберг мнение аналитика Bellwether Wealth Кларка Беллина (Clark Bellin). "Хотя прибыльность ИИ пока остается неопределенной, инвесторы готовы закрывать на это глаза, поскольку гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта набирает обороты", - также добавил аналитик.

https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863840148.html

https://1prime.ru/20251027/kitay-863982418.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, рф, dow jones, microsoft, alphabet, nasdaq composite, финансы