Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/ssha-863990721.html
Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора
Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора - 27.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора
Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в понедельник, участники рынка ожидают финансовой отчетности компаний техсектора страны и их инвестиций в... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T19:39+0300
2025-10-27T19:39+0300
рынок
торги
индексы
сша
рф
dow jones
microsoft
alphabet
nasdaq composite
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в понедельник, участники рынка ожидают финансовой отчетности компаний техсектора страны и их инвестиций в отрасль, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.38 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,54%, до 47 462,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,59%, до 23 574,86 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,95%, до 6 856,03 пункта. Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), согласно прогнозам аналитиков агентства Блумберг, направят на инвестиции в совокупном объеме примерно 360 миллиардов долларов в текущем финансовом году, причем значительная часть этих средств пойдет на развитие искусственного интеллекта (ИИ). "Мы ожидаем очередного сильного раунда отчетов крупнейших технологических компаний, учитывая неослабевающий спрос на технологии и инфраструктуру ИИ", - приводит Блумберг мнение аналитика Bellwether Wealth Кларка Беллина (Clark Bellin). "Хотя прибыльность ИИ пока остается неопределенной, инвесторы готовы закрывать на это глаза, поскольку гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта набирает обороты", - также добавил аналитик.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863840148.html
https://1prime.ru/20251027/kitay-863982418.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, рф, dow jones, microsoft, alphabet, nasdaq composite, финансы
Рынок, Торги, Индексы, США, РФ, Dow Jones, Microsoft, Alphabet, Nasdaq Composite, Финансы
19:39 27.10.2025
 
Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора

Основные фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в понедельник, участники рынка ожидают финансовой отчетности компаний техсектора страны и их инвестиций в отрасль, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.38 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,54%, до 47 462,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,59%, до 23 574,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,95%, до 6 856,03 пункта.
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Акции "Лукойла" и "Роснефти" тянут фондовый рынок вниз на санкциях США
23 октября, 11:35
Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), согласно прогнозам аналитиков агентства Блумберг, направят на инвестиции в совокупном объеме примерно 360 миллиардов долларов в текущем финансовом году, причем значительная часть этих средств пойдет на развитие искусственного интеллекта (ИИ).
"Мы ожидаем очередного сильного раунда отчетов крупнейших технологических компаний, учитывая неослабевающий спрос на технологии и инфраструктуру ИИ", - приводит Блумберг мнение аналитика Bellwether Wealth Кларка Беллина (Clark Bellin).
"Хотя прибыльность ИИ пока остается неопределенной, инвесторы готовы закрывать на это глаза, поскольку гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта набирает обороты", - также добавил аналитик.
Глава МИД КНР Ван И - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
16:21
 
РынокТоргиИндексыСШАРФDow JonesMicrosoftAlphabetNasdaq CompositeФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала