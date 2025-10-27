https://1prime.ru/20251027/ssha-863990721.html
Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в понедельник, участники рынка ожидают финансовой отчетности компаний техсектора страны и их инвестиций в отрасль, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.38 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,54%, до 47 462,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,59%, до 23 574,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,95%, до 6 856,03 пункта. Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), согласно прогнозам аналитиков агентства Блумберг, направят на инвестиции в совокупном объеме примерно 360 миллиардов долларов в текущем финансовом году, причем значительная часть этих средств пойдет на развитие искусственного интеллекта (ИИ). "Мы ожидаем очередного сильного раунда отчетов крупнейших технологических компаний, учитывая неослабевающий спрос на технологии и инфраструктуру ИИ", - приводит Блумберг мнение аналитика Bellwether Wealth Кларка Беллина (Clark Bellin). "Хотя прибыльность ИИ пока остается неопределенной, инвесторы готовы закрывать на это глаза, поскольку гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта набирает обороты", - также добавил аналитик.
