СМИ: в США создадут суперкомпьютеры для прогресса в науке и ИИ-секторе
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США и американская компания Advanced Micro Devices (AMD) заключили соглашение на сумму 1 миллиард долларов о создании двух суперкомпьютеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу AMD и министра энергетики США. "США заключили партнёрское соглашение на сумму 1 миллиард долларов с компанией Advanced Micro Devices (AMD) для строительства двух суперкомпьютеров, которые будут использоваться для решения крупных научных задач - от исследований в области ядерной энергетики до разработки методов лечения рака и вопросов национальной безопасности", - сообщили агентству министр энергетики США Крис Райт и генеральный директор AMD Лиза Су. "Директор ORNL Стивен Страйффер сообщил, что Lux обеспечит примерно втрое большую ИИ-производительность, чем современные суперкомпьютеры", - добавляет агентство. Как отметила глава AMD, именно такая скорость необходима для продвижения ИИ-инициатив в Штатах. По словам министра энергетики США, вычислительные мощности суперкомпьютеров позволят в ближайшие два-три года открыть "реальные пути к практическому использованию энергии термоядерного синтеза". Помимо этого, отмечается, что, функционал суперкомпьютеров может также помочь ускорить разработку лекарств от рака и способов борьбы с ним на молекулярном уровне. "Я надеюсь, что в ближайшие пять-восемь лет мы сможем превратить большинство видов рака, которые сегодня считаются смертельным приговором, в управляемые состояния", - отметил министр энергетики США.
23:59 27.10.2025
 
СМИ: в США создадут суперкомпьютеры для прогресса в науке и ИИ-секторе

Reuters: в США создадут суперкомпьютеры на $1 млрд для прогресса в науке и ИИ-секторе

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США и американская компания Advanced Micro Devices (AMD) заключили соглашение на сумму 1 миллиард долларов о создании двух суперкомпьютеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу AMD и министра энергетики США.
"США заключили партнёрское соглашение на сумму 1 миллиард долларов с компанией Advanced Micro Devices (AMD) для строительства двух суперкомпьютеров, которые будут использоваться для решения крупных научных задач - от исследований в области ядерной энергетики до разработки методов лечения рака и вопросов национальной безопасности", - сообщили агентству министр энергетики США Крис Райт и генеральный директор AMD Лиза Су.
"Директор ORNL Стивен Страйффер сообщил, что Lux обеспечит примерно втрое большую ИИ-производительность, чем современные суперкомпьютеры", - добавляет агентство.
Как отметила глава AMD, именно такая скорость необходима для продвижения ИИ-инициатив в Штатах.
По словам министра энергетики США, вычислительные мощности суперкомпьютеров позволят в ближайшие два-три года открыть "реальные пути к практическому использованию энергии термоядерного синтеза".
Помимо этого, отмечается, что, функционал суперкомпьютеров может также помочь ускорить разработку лекарств от рака и способов борьбы с ним на молекулярном уровне.
"Я надеюсь, что в ближайшие пять-восемь лет мы сможем превратить большинство видов рака, которые сегодня считаются смертельным приговором, в управляемые состояния", - отметил министр энергетики США.
Заголовок открываемого материала